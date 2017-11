Un cotxe a punt d'anar escales avall obstaculitza el pas

Si avança un pam més, el cotxe se'n va escales avall. Està mal aparcat al carrer Escodines de Manresa, tocant ja al Sant Bartomeu. Són les escales que van a parar a la passarel·la que hi ha sobre la Via de Sant Ignasi. A més a més d'estar aparcat de qualsevol manera en un lloc que no és permès, obstaculitza el pas dels vianants, tant dels que es dirigeixen a la passarel·la com els qui en tornen.