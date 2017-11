Famílies amb infants autistes reclamen a Manresa més ajudes per a la seva educació

«Amb més comprensió per part de la societat i de les administracions ja n'hi hauria molt de gua-nyat. La resta ja vindria». Va ser el prec que familiars de persones amb Trastorn de l'Espectre Autista (TEA) van fer ahir durant la seva intervenció al IV Congrés Estatal sobre Alteracions de la Conducta que se celebra a Manresa, que enguany s'ha dedicat a l'autisme. Organitzat conjuntament per Ampans i Althaia, es va cloure ahir després de dues jornades de debats en les quals hi han participat més de 600 professionals.

Una de les sessions d'ahir va estar dedicada a les necessitats i els suports a famílies amb persones en TEA més enllà de les purament assistencials o terapèutiques. Segons va explicar a l'auditori la bagenca Rosa Serrano, presidenta de la Federació Catalana d'Autisme i del Centre de Recursos TEA de Manresa, ensenyament, en un 60 %; benestar familiar, en un 30 %, i salut, en un 10 %, són les màximes preocupacions de les famílies amb infants autistes.

Serrano va reclamar més inversions per atendre els alumnes amb TEA i més formació per a mestres i professors. En l'àmbit de benestar familiar, ajudes, respirs, més informació i accions per evitar la soledat perquè «ets sent molt sol», va dir. En l'apartat de salut va reivindicar protocols per tractar les persones amb autisme, medicines assequibles i que les proves mèdiques es pugui fer a cada comarca. Al Bages se'n fan, però a la majoria de llocs s'han de desplaçar a Barcelona per fer proves o cures mèdiques que en persones sense aquesta patologia serien considerades simples com l'empastament d'un queixal.

A la sessió també hi va intervenir la directora tècnica de la Federació Autisme d'Andalusia, Rosa Álvarez, que va comentar que si hi ha dèficits en l'atenció a les famílies amb nens amb TEA, encara més en adults amb aquesta patologia. «A mesura que la persona compleix anys, els recursos es van reduint», es va queixar. «No està resolt el suport emocional i es parla poc de la qualitat i del benestar de la família». Álvarez va lamentar que «a vegades se'ns oblida ser pares perquè se'ns demana més ser terapeutes».

El congrés es va clausurar ahir. Una de les seves coordinadores, Alba Cortina, en va fer una valoració positiva, «sobretot pel que fa a la participació i a la diversitat de professionals, que ha permès tractar l'autisme des de moltes vessants» com la social, des del punt de vista de la salut o bé de l'educació. El congrés també ha plantejat nous reptes com una major coordinació entre professionals i a nivell de comprensió de la societat en general.