La PAHC denuncia la «inacció» del consistori per garantir habitatge digne

La Plataforma d'Afectades per la Hipoteca i el Capitalisme (PAHC) del Bages va denunciar la «inacció» de l'Ajuntament per resoldre els casos de les persones que no tenen un lloc per viure i que necessiten tenir accés a un habitatge digne. En roda de premsa, el seu portaveu, Arnau Carné, va acusar el consistori de seguir sense garantir el dret a l'habitatge. «La lluita de la PAHC s'havia enfocat contra les entitats bancàries i el seu abús però les administracions han deixat els habitatges en mans del mercat».

Per això, va dir Carné, és l'Ajuntament qui s'ha de «posar les piles» i «pressionar els bancs perquè els seus pisos desocupats formin part del parc d'habitatge públic de la ciutat». Segons va explicar, la situació és cada cop és més greu, i cada setmana arriben a la PAHC Bages entre dos i tres casos nous de famílies que no poden fer front al pagament del lloguer o la hipoteca i a qui, segons lamenten des de la plataforma, l'Ajuntament no els ofereix «cap solució».

Wassima Boukhriss, que és veïna de Manresa i va ser desnonada amb dos menors de 6 i 4 anys, va exemplificar el problema que, segons la plataforma, és cada cop més freqüent a la capital del Bages «per culpa de la inacció de les administracions».

La plataforma va acusar l'Ajuntament manresà de no aportar solucions a la majoria de les famílies que tenen dificultats per fer front al lloguer o a la hipoteca. Segons va dir Carné, «el més comú és que passin la pilota a la mesa d'emergència, que precisament d'emergència poca cosa en té».

En aquest sentit, el portaveu de la PAHC lamenta que s'esperi sempre a darrera hora per saber si se soluciona un desnonament, amb l'angoixa que, segons va assegurar, això suposa per a les persones afectades.

Carné va reclamar al consistori manresà que garanteixi el dret a l'habitatge dels seus veïns. «Que aquestes administracions que, durant anys, han deixat l'habitatge en mans del mercat i no s'han quedat les borses públiques d'habitatge, es posin a treballar i resolguin el tema».

Fonts de la PAHC van assegurar que la situació «és cada cop més complicada», sobretot ara amb l'arribada de les baixes temperatures i l'hivern. I és que la pobresa energètica també és una realitat a la capital del Bages. «Les compa-nyies diuen que no han tallat la llum i l'aigua a cap llar a la comarca, i això és fals. A l'assemblea que fem cada diumenge ens arriben molts casos de famílies que han vist com la companyia els tallava el subministrament elèctric o d'aigua», va fer ressaltar Carné.