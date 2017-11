La junta local de l'Associació contra el Càncer aplega 65 obres per a la seva subhasta solidària

El divendres 17 de novembre, a les 8 del vespre, tindrà lloc a l'Espai7 del Casino de Manresa la 41a subhasta de pintures, que organitza anualment la junta local de l'Associació Contra el Càncer.

Enguany, 65 artistes, tant reconeguts –Joaquim Falcó, Lourdes Fisa, Miquel Esparbé, Jaume Casacuberta, Lluís Puiggròs, Ignasi Corrons, entre d'altres– com aficionats, han donat una obra per col·laborar en aquesta causa solidària. Les pintures es poden veure des de divendres de la setmana passada, de dimarts a diumenge, de 6 de la tarda a 9 del vespre a l'Espai7 del Casino. Fins al dia 17, en què es farà la subhasta. En l'edició del 2016 es van aconseguir 7.235 euros, que l'associació destina a recerca, prevenció, campanyes de sensibilització i atenció directa als malalts de càncer i a les seves famílies. La junta local de Manresa forma part de l'AECC-Catalunya contra el Càncer, una entitat sense ànim de lucre i declarada d'utilitat pública. Té representació en més de 2.000 localitats i suma més de 18.000 voluntaris i 20.000 socis. L'AECC de Barcelona, amb seu a la Gran Via de l'Hospitalet, és present a prop d'un centenar de municipis de la província, entre els quals hi ha la capital del Bages.