Somriures invulnerables per a tot l'any

Els somriures i les mirades valentes dels nens i nenes que van participar en el primer campus esportiu d'estiu del projecte Invulnerables de la Fundació Rosa Oriol són els protagonistes del calendari 2018 que ha editat pensant en les empreses i particulars que hi vulguin col·laborar.

Cada mes del calendari, el segon que edita aquest projecte contra la pobresa infantil per recaptar fons, inclou instantànies d'alguns dels 52 infants que van participar en el campus, realitzades pels fotògrafs Víctor López, Joan Locubiche, Rubén Quintas i Sunsi Albets. S'ha pogut editar gràcies a Impremta Orriols i a Mesoestetic Pharma Group, empreses que s'han volgut sumar al repte de trencar el cercle de la pobresa infantil. La fundació remarca que «la situació actual ens fa més difícil aconseguir recursos i poder garantir tot el que els nens i les famílies dels nens més vulnerables necessiten».

En el cas de les empreses, el preu de venda és de 10 euros –es poden demanar paquets de 25 unitats– i de 7 en el dels particulars. Els diners es destinaran a les accions d'Invulnerables. Les comandes es poden fer a través de Laura Gil, al correu laura@fundaciorosaoriol.org o bé trucant al telèfon mòbil 646 634 787.



Concert a l'Auditori

Amb el mateix objectiu de recollir beneficis per a Invulnerables, programa que té el suport de l'Obra Social La Caixa, la Fundació FC Barcelona i la Generalitat, s'ha organitzat un concert benèfic el proper dia 21 de novembre a l'Auditori de Barcelona. «Reload Gospel Viu Choir» és un projecte creat i dirigit per Moisès Sala, considerat un dels principals exponents del país en la direcció, difusió, estudi i coneixement del gospel. Les persones que no hi puguin assistir poden col·laborar amb la fila zero fent una donació a ES12 2100 9046 9302 0001 5732 amb el concepte de Fila Zero Concert.

I, per donar a conèixer tots els projectes que du a terme actualment, la Fundació Rosa Oriol ha organitzat, demà i dimarts, dues jornades de portes obertes de les 9 del matí a les 6 de la tarda. El punt de trobada serà a la carretera de Vic, 181-183, i es prega confirmació al telèfon 93 873 49 28 (de 9 del matí a 2 del migdia) o bé a josep@fundaciórosaoriol.org.