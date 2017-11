Càritas recapta 2.800 euros al concert de la campanya contra l'empobriment

Tres-centes persones es van asseure diumenge a la tarda a la platea del teatre Conservatori en un concert solidari organitzat per Càritas Arxiprestal de Manresa, que va recaptar 2.800 euros per a la campanya «Sigues part de la solució contra l'empobriment». Obres de Mozart, Brahms i Telemann van sonar amb virtuosisme gràcies a l'actuació de l'Orquestra de Cambra Terrassa 48, a qui l'entitat organitzadora, a través de la seva directora, Fina Farrés, va «agrair» la participació i «la magnífica interpretació» duta a terme.

Els assistents van gaudir del concert i també van rebre informació de l'activitat de Càritas, que posa el focus «en l'acompanyament diari a les persones i en el treball per extreure les seves potencialitats», segons Farrés. Els espectadors van poder degustar uns cors de xocolata que es posaran a la venda al Dolç i Sec i a la botiga de Comerç Just pensant en la temporada nadalenca. Entre altres actuacions, es prepara una acció de petites donacions: per incentivar-la, es gravarà un audiovisual amb cares conegudes com la del cantant de Gossos Natxo Tarrés.