Mosaics Martí de Manresa revela els secrets d'una producció artesanal que no coneix la crisi

Les portes de la petita empresa manresana Mosaics Martí eren obertes dissabte passat gràcies a la iniciativa de la Xarxa del Turisme Industrial (XATIC), que, dins el seu programa Indústria Viva, permet que petits negocis de caràcter artesanal d'arreu de Catalunya mostrin el seu funcionament i la seva història al públic.

Albert Martí, codirector de l'empresa, explicava en un dels tres torns de visites el funcionament d'aquest petit negoci, amb un recorregut que passava des de la part d'oficines fins al taller, on Pere Martí i Jaume Torrejón són els encarregats de fabricar els mosaics, peça per peça. Un cop allà, els assistents podien veure com es fabrica una peça de mosaic hidràulic. Els dos mosaistes explicaven el procés de creació mentre els visitants s'ho miraven encuriosits. Alguns s'animaven a preguntar. I com es crea una peça? Primer, es preparen els colors en uns safarejos. Posteriorment s'introdueixen dins del motlle, preparat per a l'ocasió, vigilant que no s'escampin massa. L'acabat del dibuix es retoca amb un pinzell. Després s'hi tira sobre el color una barreja de ciment pòrtland blanc, pols de marbre i terres oxidades amb color natural. El dibuix hi queda imprès i s'hi afegeix el brasage, una capa feta de sorra i pòrtland eixut que absorbeix la humitat. La rajola se solidifica col·locant-la sota la premsa, que aplica una força d'entre 10 i 12 tones.

Aquest és el primer any que Mosaics Martí participa en la Setmana del Turisme Industrial, una iniciativa de la XATIC, l'associació que agrupa des del 2006 l'oferta de turisme de 25 localitats catalanes i que inclou museus, centres d'interpretació, antigues fàbriques i mines. Tanmateix, l'empresa manresana ja fa dos anys que rep visites guiades un cop al mes. «Són molt diverses; d'escoles, de professionals del sector, de casals d'avis, de grups culturals...», explicava Albert Martí . «Avui ha vingut més gent de la que esperàvem», afegia somrient i satisfet, diumenge.

Davant les mirades atentes dels visitants, Albert Martí explicava que la producció diària depèn molt del model, però que oscil·la al voltant dels 4 metres. Allunyats de les grans produccions industrials, el treball diari està fortament vinculat al tracte personal amb el client. La relació entre les dues parts, diu Martí, és crucial per entendre la línia que segueix l'empresa. «Cada vegada treballem més per encàrrecs», confirmava Albert Martí. Actualment, i ja des de fa anys, col·laboren amb un estudi d'arquitectes londinenc molt prestigiós, David Kohn, amb el qual tenen molt bona relació. «La nostra tipologia d'encàrrec varia molt. Tant pot ser per a un restaurant com per a un particular. Som molt discrets amb els nostres clients». El restaurant Can Nuet, de Vilanova i la Geltrú, ha estat un dels seus últims clients.

Una crisi sense efecte

Durant els pitjors anys de la crisi, Mosaics Martí sempre va tenir encàrrecs, i això, segons el codirector, «és fruit de la confiança de la gent en el producte artesanal, en la feina ben feta». I la feina ben feta sempre obté reconeixement: l'empresa Mosaics Martí ha estat guardonada amb premis tant nacionals com internacionals per les seves peces. L'any 2013 van gua-nyar el premi al Millor Interior de Món, concedit durant el Festival d'Arquitectura celebrat a Singapur, pel projecte del Carrer Avinyó, en col·laboració, justament, amb l'estudi David Kohn.