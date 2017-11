Els estudiants becats per la FUB faran treballs socials

Els 44 alumnes de la Fundació Universitària del Bages (UManresa-FUB) que enguany rebran beques per estudiar a la universitat manresana hauran de fer, com a contrapartida, tasques socials en diverses entitats de la ciutat o bé al mateix centre universitari. Aquest dilluns es van atorgar els ajuts en un acte a la mateixa FUB. Aquest curs pugen a 78.000 euros, l'1,9 % més que el curs passat, 30.000 dels quals els aporta l'entitat financera CaixaBank.

Els alumnes que han rebut les beques estudien, majoritàriament, alguns dels diferents graus que s'imparteixen a la FUB. També n'hi ha que fan el Cicle Formatiu de Grau Superior de Tècnic en Pròtesi Dental.

Els estudiants que tenen accés als ajuts d'UManresa-FUB hauran de fer tasques de suport a departaments o institucions vinculats a la universitat com per exemple la Biblioteca Universitària. Hi dedicaran entre 200 i 400 hores en funció de l'import de la beca, que és de 3.000 euros si és sencera, i 1.500 si és mitja.

Per altra banda, els ajuts de CaixaBank són de 2.000 euros cadascun, i en aquest cas les tasques socials es duran a terme en entitats com Càritas, la Plataforma d'Aliments, Ampans, l'Associació de Familiars d'Alzheimer, el projecte Invulnerables, el Centre de Recursos de Trastorns de l'Espectre Autista i el projecte de reforç escolar La Puntal-Aprenem Junts.

Les beques s'han concedit tenint en compte criteris acadèmics i econòmics. La vicerectora del Campus Manresa de la UVic-UCC i degana de la facultat de Ciències de la Informació, Sílvia Mas, va explicar que l'objectiu d'aquests ajuts és que estudiants amb dificultats econòmiques però amb un bon rendiment «puguin continuar estudiant i formar-se». Va destacar que els treballs socials «beneficien la comunitat i el mateix estudiant perquè suposa un aprenentatge i una formació en l'àmbit professional i el personal».

El director general de la FUB, Valentí Martínez, va destacar que la universitat manresana, a part de la seva tasca docent, «vol aportar valors», i va afirmar que cada cop és més important la responsabilitat social individual. «No és poca cosa estudiar, que sempre és una oportunitat, i també dedicar-se als altres».

A l'acte hi va intervenir el director territorial de CaixaBank a Catalunya, Jaume Masana, que va dir als estudiants que «ajudar és impagable». També hi van participar el gerent de la FUB, Pau Güelll, i el director de banca d'institucions de CaixaBank a Catalunya, Joaquim Macià.