Un fascicle per col·lecció seria garantia d'èxit

Si les col·leccions estiguessin compostes només per una entrega, serien un negoci rodó, o almenys és la conclusió que es pot treure després que, com ha pogut constatar aquest diari, els quioscos sempre donen sortida al primer fascicle de totes les col·leccions que els arriben cada any, si ens fixem en Manresa.

Una tendència a la baixa però que encara té un mercat de vendes important, almenys en la primera entrega de cada col·leccionable.

Responsables del quiosc Arróniz, situat a les Bases de Manresa, expliquen que «el primer número de cada col·lecció es ven sempre, per diversos motius. O bé perquè a la gent li fa gràcia o perquè es pensen que serà una col·lecció curta».

No obstant això, també destaquen que, un cop arriba el segon fascicle al quiosc, «la gent es talla més i molts ja no el compren, tot i que sempre hi ha algú que s'anima i fa tota la col·lecció, per llarga que sigui». Sense anar més lluny, recorden que l'any passat hi va haver només dues persones que van comprar els 29 fascicles per construir el robot R2-D2, de l'aclamada saga cinèfila Star Wars, i també tan sols dos clients van completar la sèrie del famós cotxe Seat 600.

La mateixa visió que Arróniz la tenen dos quioscos més de Manresa amb els quals ha parlat Regió7: el Sant Domènec i el situat a la plaça de Sant Domènec gestionat per Ampans.

El moment actual

De llibres mitològics a la construcció a escala 1/4 o 1/18 de cotxes o personatges coneguts per la ciutadania. Els col·leccionables són un clàssic en aquest període de l'any.

Hi ha dos elements que expliquen que tan poca gent faci alguna de les col·leccions que cada any arriben als consumidors, segons els quiosquers de Manresa.

En primer lloc, tal com ha explicat a Regió7 Leopoldo Espinola, del quiosc Sant Domènec, de la Muralla Sant Francesc, es tracta de «sèries que poden arribar a durar molts mesos, fins i tot anys». A més, «el primer número té un preu, però a partir del segon normalment augmenta», destaca fent al·lusió que algunes col·leccions poden arribar a ascendir a més de 300 euros.

Així doncs, la col·lecció completa pot acabar sortint cara al comprador, al marge de «pesada», pel temps que es tarda a acabar-la. I és que hi ha fascicles que surten setmanalment, però altres ho fan mensualment. Algunes de les sèries en tenen més de 25.



Model de negoci

La tendència actual perquè les col·leccions siguin rendibles per als quioscos és encarregar només els fascicles que els clients els demanen. «És la manera més fàcil i lògica de gestionar-ho. Si no, al final has d'acabar tornant fascicles a la marca. Preferim que el client que vol fer una col·lecció ens ho digui i llavors ja anem demanant els números», detalla Espinola.

A vegades, però, i segons destaquen responsables d'Arróniz, «hi ha clients que només volen un fascicle de tota la col·lecció». Aquesta variant s'explica en sèries concretes com ara les de cotxes, de les quals, segons els quiosquers, «a la gent li pot interessar només un o dos números en concret de col·lecció. Quan passa això, encarreguem aquests concrets», afirmen.