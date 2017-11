L'Ajuntament manresà ha de pagar per la zona blava la xifra rècord de 300.000 euros

Les xifres del tancament de caixa de la zona blava de Manresa corresponents a l'any 2016 expliquen per què l'Ajuntament ha intentat canviar les regles de joc amb la remodelació que va posar en marxa a l'octubre. Mai fins ara li havia tocat pagar tants diners a l'empresa concessionària, Eyssa: 289.993 euros més IVA.

Les dades econòmiques del contracte de la zona blava sense IVA mostren que l'ingrés total generat ha estat d'1.120.152 euros, mentre que la facturació garantida per l'acord que lligava aquesta concessió municipal a la construcció de l'aparcament de la Reforma i la reurbanització de l'entorn és d'1.412.633 euros.

El càlcul de la diferència entre ingressos i despeses que ha tingut l'Ajuntament dóna com a resultat

289.993 euros que han de sortir de les arques municipals per pagar a la concessionària.

Aquesta situació resulta difícil d'acceptar si no es posa en context. Per entendre que l'Ajuntament hagi de pagar a Eyssa en comptes de cobrar, cal recordar que l'any 2005 es va pactar que la factura del pàrquing de la Reforma i la urbanització de l'entorn la paguessin els ciutadans amb el tiquet de la zona blava, i si no s'arribava al 55% d'ocupació ho farien mitjançant els impostos municipals que tributen.

Dit d'una altra manera, l'acord estableix que l'empresa concessionària Eyssa té garantida una facturació i que si no arriba als ingressos establerts la diferència la posa l'Ajuntament.

Des del 2006 només hi ha hagut un any en què l'Ajuntament ha cobrat de la zona blava. Va ser el 2007 i les arques públiques van ingressar per aquest concepte 38.790 euros. Tota la resta ha tocat pagar: 68.764 euros el 2006, 27.287 euros el 2008, 155.492 euros el 2009, 116.065 euros el 2010, 190.752 euros el 2011, 244.404 euros el 2012, 250.965 euros el 2013, 274.359 euros el 2014, 270.885 euros el 2015 i els 289.993 euros del 2016.

Això vol dir que l'Ajuntament ha pagat des del 2006 a Eyssa 1.888.966 euros per compensar la facturació acordada i ha cobrat 38.790 euros, el que dóna un resultat negatiu per a l'Ajuntament d'1.850.176 euros.

Com es pot apreciar, aquests diners que ha de desemborsar l'Ajuntament tenen una progressió continuada a l'alça i des de l'any 2010 en tots els tancaments de caixa menys en un augmenten amb relació a l'any anterior. Suposant que el 2016 s'hagués arribat al nivell màxim de números vermells per a l'Ajuntament, si el govern municipal no hagués intentat reorganitzar la concessió, un possible escenari hauria estat que multiplicant els 290.000 euros pels 7 anys que encara queden de concessió el resultat seria superior als 2 milions d'euros, que, sumats als ja pagats, 1,85 milions, donarien prop de 4 milions d'euros a abonar.