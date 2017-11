arxiu particular

Material escolar per a mig miler d'infants del Bages i del Moianès

Cinc-cents dotze infants i adolescents en edat escolar de dotze municipis del Bages i del Moianès han rebut material escolar proporcionat per Carrefour a la Creu Roja.

A escala de tot Catalunya, la Fundació Solidaritat Carrefour ha lliurat a la Creu Roja material escolar per valor de 73.978 euros a favor de la infància en situació de vulnerabilitat en la novena edició de la campanya Tornada al Col·le Solidària.

Com en edicions passades, Carrefour va arrencar aquesta acció amb la donació directa de material escolar per cobrir les necessitats de 6.000 nens i nenes en situació d'emergència social, a l'inici del curs. A aquesta quantitat s'hi han sumat les aportacions que han fet els clients durant la campanya. El material és repartit per la Creu Roja entre el col·lectiu d'estudiants en situació de desavantatge social. Al Bages i el Moianès s'ha pogut cobrir el 100% de les demandes fetes de material escolar que s'han atès des de les assemblees de Creu Roja a Manresa, Sallent i el Moianès.