La Fundació Rosa Oriol rebrà 54.150 euros de l'Ajuntament per ajudar famílies amb risc d'exclusió social

L'Ajuntament de Manresa i la Fundació Privada Rosa Oriol han signat avui un conveni per col·laborar en projectes socials per oferir suport i ajuda a les famílies amb necessitats i, en concret, als projectes socials Plataforma d´Aliments, Residència Rosa Oriol i el programa Pisos d´Acollida.

Amb aquest acord, l'Ajuntament atorga una subvenció de 54.150 euros per ajudar a persones que prèviament han estat ateses pels Serveis Socials municipals. El conveni ha estat signat per l´alcalde de Manresa, Valentí Junyent; i la presidenta de la Fundació Privada Rosa Oriol, Rosa Tous i Oriol.

Segons el conveni de col·laboració, la subvenció anirà destinada a atendre les famílies derivades de Serveis Socials per proporcionar ajuda en aliments, segons les indicacions dels professionals; atendre les persones derivades a la Residència Rosa Oriol i als pisos d´acollida, segons els criteris de perfil establerts i el límit de places/pisos del servei, i destinar la totalitat de la subvenció econòmica a la compra i altres productes necessaris a la Plataforma d´Aliments per garantir aliments bàsics als seus destinataris i per cobrir despeses de personal i de manteniment de la Residència Rosa Oriol.

Finalment, l´Ajuntament i la Fundació es comprometen a treballar conjuntament per gestionar el punt de distribució d´aliments a la ciutat de Manresa.