Manresa rebrà 600 castellers de colles universitàries demà

La colla castellera Penjats del Campus de Manresa és l'amfitriona de la diada castellera de colles universitàries que se celebrarà demà a la Universitat Politècnica de Catalunya a la capital del Bages, i que aplegarà més de 600 participants. A més a més de la colla de Manresa hi prendran part 5 grups més. Es tracta dels Bergants del Campus Terrassa, els Passerells del Tecno Campus de Mataró; els Trempats de la Pompeu Fabra; els Engrescats de la Ramon Llull i els vigatans Emboirats de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya.

La diada castellera universitària començarà a les 4 de la tarda. És la primera de la temporada. La de Manresa serà una de les que tindran més colles participants perquè no coincideix amb cap altre. En aquests cas les diades s'acostumen a celebrar entre setmana per no coincidir amb les de les colles convencionals. Pel fet de ser la primera de la temporada també es preveu que hi assisteixi molt gent de fora.

A Catalunya hi ha actualment 13 colles universitàries. Els Penjats del Campus de Manresa, formada per alumnes de la Universitat Politècnica i de la Fundació Universitària del Bages, fa castells de 6 de gamma bàsica, el 3 de 6 amb pilar i està treballant per entrar al grup de colles universitàries de castells de 7.

Es va fundar el 2013. L'any vinent complirà el seu cinquè aniversari, i mou una seixantena de persones als assajos, comenten els seus responsables. Per a demà esperen arribar al centenar.

Afirmen que les colles universitàries són com una escola de castellers. «Hi ha molta gent que s'introdueix en aquest món a la universitat i llavors entra a les convencionals. Dupliques els assajos. Hi ha els de la universitat i els de fora, amb la qual cosa surt gent molt formada». A Manresa hi ha molta gent que forma part dels Penjats i també dels Tirallongues, expliquen. Afirmen que les colles castelleres universitàries són com la «família del campus». Han crescut molt coincidint amb el boom casteller.