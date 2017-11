Manresa per la República i les ANC territorials organitzen busos per anar a Brussel·les

Manresa per la República i l'ANC Catalunya Central organitza diverses opcions per facilitar el desplaçament a Brussel·les el dia 7 de desembre a les persones que hi vulgui anar. Les places són limitades. Es demana, per tant, consultar la data límit per reservar i pagar segons cada opció. L'alternativa d'anar en avió s'ha descartat atès el preu abusiu de les companyies de vols xàrter, expliquen els organitzadors. Per tant, s'ofereix desplaçament en autobús, amb algunes variacions de durada, servei i preu.

En el cas que una territorial ompli un autobús (amb la mateixa opció de les que hi ha damunt la taula; vegeu-les a sota), s'intentarà que tingui el punt de sortida a la mateixa població. Les places són limitades i s'atendran les sol·licituds per ordre d'inscripció. Els preus són amb IVA inclòs. L'organització s'atorga el dret a modificar els horaris segons les circumstàncies.

RESERVA i PAGAMENT:

Telemàtic: https://www.inscriu.me/ca/catalunya-central-cap-a-brusselles

Presencial: ANC territorials (a cada població) o bé a Òmnium Manresa (c. Sobrerroca 38), de 19 a 21 h, de dilluns a divendres fins el dia 27.



OPCIÓ 1: Bus-1 dia a Brussel·les

Descripció general: autobús per anar i tornar sense cap nit d´hotel.

Només inclou el desplaçament.

Sortida des de Manresa.

Preu: 105 euros

Sortida de Manresa: dimecres, dia 6 de desembre, a les 15.00 hores.

Arribada (estimada) a Brussel·les: dijous, dia 7 de desembre, a les 9.00 hores, per ser a la manifestació a les 11.00.

Tornada des de Brussel·les: dimecres, dia 7 de desembre, a les 20.00 hores.

Arribada (estimada) a Manresa: divendres, dia 8 de desembre, a les 14.00 hores.

Data límit reserva: dilluns 27 de novembre.



OPCIÓ 2: Bus-2 dies a Brussel·les

Descripció general

Autobús per anar i tornar fent nit a Brussel·les.

Només inclou el desplaçament. Cadascú és busca l´allotjament.

Sortida des de Manresa.

Preu: 125 euros

Sortida de Manresa: dimecres, dia 6 de desembre, a les 15.00 hores.

Arribada (estimada) a Brussel·les: dijous, dia 7 de desembre, a les 9.00 hores, per ser a la manifestació a les 11.00.

Tornada del centre de Brussel·les: divendres, dia 8 de desembre, a les 16.00 hores.

Arribada (estimada) a Manresa: dissabte, dia 9 de desembre, a les 9.00 hores.

Data límit reserva: dilluns 27 de novembre.

OPCIÓ 3: Bus-2 dies + hotel

Descripció general

Autobús per anar i tornar fent nit en un hotel a Brussel·les o localitat propera. Inclou el desplaçament i la nit d´hotel.

Sortida des de Manresa.

Preu: 125 euros + 65 euros (190 €)

Sortida de Manresa: dimecres, dia 6 de desembre, a les 15.00 hores.

Arribada (estimada) a Brussel·les: dijous, 7 de desembre, a les 9.00 hores, per ser a la manifestació a les 11.00 hores.

Trasllat a l´hotel

Dia 7 de desembre a les 20.00 hores (aproximadament). Trasllat en autobús (en una localitat propera).

Dia 8 de desembre al matí, lliure.

Tornada amb sortida de l'hotel: divendres, dia 8 de desembre, a les 16.00 hores.

Arribada (estimada) a Manresa: dissabte, dia 9 de desembre, a les 9.00 hores.

Hotel per determinar (possiblement a Anvers, Lieja o similar).

Data límit reserva: dijous 23 de novembre.