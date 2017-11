Millores en un tram de la carretera del Pont

Avui comencen els treballs de millora de l'estacionament a la carretera del Pont de Vilomara, al tram entre els carrers de Sant Joan de Déu i Josep Guitart. L'actuació consisteix en la millora de l'actual vorera per evitar que hi estacionin al damunt i ordenar l'estacionament en bateria. També es retiraran les barreres metàl·liques que hi ha. Els treballs tenen una durada prevista de dues setmanes.