Organitzen una tarda lúdica amb jocs i joguines en català

El Centre de Normalització Lingüística Montserrat i el Club de Joc CAE organitzen el taller Juga en català en el marc de la campanya «I tu, jugues en català?» i de la VII Setmana dels Drets dels Infants de Manresa. Serà el dissabte 25 de novembre, de les 5 de la tarda a les 8 del vespre, a l'espai Òmnium (carrer de Sobrerroca, 38).

El taller constarà de dos espais de joc diferenciats: un amb les joguines per als més menuts i un altre on els membres del Club del Joc del CAE ensenyaran a jugar 12 jocs de taula. El Club Scrabble Manresa s'ha volgut sumar a la iniciativa i oferirà un tastet de partides d'aquest emblemàtic joc de paraules. La participació és gratuïta i no cal fer inscripció prèvia.