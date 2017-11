La pista de gel es torna a instal·lar per Nadal a la plaça de Sant Domènec de Manresa

Prop de 12.000 persones van patinar, l'any passat, per la pista de gel de 300 m2 instal·lada a la plaça de Sant Domènec de Manresa. L'èxit aconseguit ha animat l'Ajuntament de Manresa a apostar-hi per segon any consecutiu. La pista començarà a funcionar el divendres 24 de novembre i la inauguració es farà el dissabte 2 de desembre, coincidint amb l'encesa de la il·luminació nadalenca. S'estarà a la plaça manresana fins al 14 de gener.

El cost de la instal·lació supera els 70.000 euros, segons informació aportada per l'Ajuntament. D'aquests, la ciutat, amb l'ajuda dels comerços que compren talonaris de vals a l'avançada per vendre a la clientela, n'aporta uns 20.000. En concret, serveixen per pagar l'entarimat que hi ha a sota la pista, les carpes, la il·luminació...

Els tiquets (sense descompte) costen 7 euros i permeten patinar 40 minuts en hores punta i una hora quan l'afluència de públic sigui més baixa i ho permeti.

Disseny per a la campanya Nadalant!

Aquest migdia, el regidor de Comerç i Mercats, Jaume Arnau, ha presentat la campanya Nadalant! L'han acompanyat Manel Martínez, cap de promoció econòmica de l'Ajuntament; Esther Boniquet, de Manresa+Comerç, i Jordi Franquet i Sergio Barrau, de l'estudi de disseny manresà Franquet Barrau, que signa la imatge de la campanya de Nadalant!, que s'estrena enguany per donar-li més personalitat. A banda de la pista de gel, aquesta campanya inclou la Fira de Sant Andreu, la Fira de Santa Llúcia (13, 16 i 17 de desembre), el Carter Reial, la conversió de l'illa de vianants del carrer d'Àngel Guimerà els dies 16, 17, 23 i 24 de desembre i demés actuacions i animacions de carrer, a banda de l'esmentat enllumenat de Nadal.



Arnau ha destacat en la presentació que "tot això ho fem pel comerç de la ciutat", tenint en compte que molta de la gent que va anar a la pista de gel l'any passat era de la comarca i que van aprofitar-ho per voltar per Manresa, la qual cosa de ben segur que va influir en les compres i l'ambient durant la campanya de Nadal. Un altre motiu, hi ha afegit, ha estat la "professionalitat" de l'empresa responsable de la pista, N-ICE Skating.

Ha informat que s'ha instal·lat una nova escomesa elèctrica a Sant Domènec de 100 Kw, de manera que la pista ja no necessitarà el generador de gasoil que l'edició passada va generar queixes de veïns de la Buresa pel soroll que feia.



Descomptes i sorteig



Ja fa unes setmanes que s'ha iniciat la comercialització de talonaris de vals de descompte d'un 50% per a l'ús de la pista de gel. Se n'han fet de 100 vals (50 euros), de 250 vals (100 euros) i de 400 vals (150 euros). Les persones que en tinguin podran patinar per 3,5 euros (patins i casc inclòs), mentre que el tiquet normal costarà 7 euros. A més a més, cada val de descompte servirà per tenir una hora de pàrquing gratuït en els pàrquings adherits a la campanya i, com l'any passat, es farà un sorteig entre les persones que omplin amb les seves dades personals l'entrada a la pista i la dispositin en una bústia que hi haurà al recinte. El sorteig es farà el dissabte 13 de gener a les 7 de la tarda, a la mateixa pista. Hi ha en joc un abonament per veure l'ICL Manresa, 10 entrades dobles per a espectacles al Kursaal i 20 entrades dobles per al cinema Bages Centre.