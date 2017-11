El pressupost participatiu del 2018 inclourà debats per dissenyar projectes col·lectius

La maquinària dels pressupostos participatius del 2018 s'ha posat en marxa. Fins al pròxim 31 de gener les entitats de Manresa i ciutadans particulars tenen temps per presentar propostes que se sotmetran a una votació popular el pròxim mes de maig per decidir en què s'ha d'invertir una part del pressupost municipal. Les propostes que rebin més suports es repartiran els 200.000 euros que l'Ajuntament destina a aquest procés participatiu, amb un màxim de 50.000 euros per projecte.

La novetat dels quarts pressupostos participatius de la ciutat és que l'Ajuntament obre espais per debatre i dissenyar propostes que posteriorment es posaran a votació. La primera jornada participativa per començar-ne a parlar serà el pròxim dia 22 al Casino.



Primer debat

Per al regidor de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Manresa, Pol Huguet, la iniciativa no fa un salt pel que fa a la quantitat de diners que s'hi destinen, els esmentats 200.000 euros, però sí un «salt qualitatiu» amb un debat previ per treballar projectes «de forma consenuada i enriquides amb un treball col·lectiu», ha assegurat. D'aquesta forma les iniciatives que es puguin presentar poden ser més beneficioses per a tothom. En definitiva, «millors projectes», ha afirmat en la presentació de la iniciativa.

D'aquesta forma es pretén que la ciutadania no es limiti a votar una o diverses propostes, sinó que en una fase prèvia es detectin i es proposin temes i que els manresans s'impliquin en els afers de la ciutat amb processos democràtics de participació.

En una segona fase, ja al final del procés quan s'hagin seleccionat els projectes, hi haurà una nova tanda de debats. Les propostes no es presentaran en una sola sessió com fins ara sinó que s'agruparan per temàtiques i es presentaran al públic en diversos dies perquè tothom qui vulgui hi «pugui intervenir, comentar els seus dubtes i informar-se millor», segons Huguet. També s'obrirà un debat en línia perquè la ciutadania pugui exposar els seus arguments «a favor o en contra».



Ciutats que imiten Manresa

Per a Huguet, aquestes iniciatives «fomenten el treball en xarxa i la col·laboració», el que suposa «un salt qualitatiu» pel que fa a la participació ciutadana ja que va més enllà de limitar-se a votar. «Som conscients que no és el model perfecte. Està en constant evolució, però sí que està ben valorat per la ciutadania i altres poblacions». Sabadell, Manlleu, Berga, Santpedor i Balsareny han sol·licitat informació a la plataforma creada per l'àrea d'informàtica de l'Ajuntament per als seus processos participatius.

El calendari dels pressupostos participatius comença aquest novembre. Fins al 31 de gener hi ha temps per presentar propostes. Posteriorment hi haurà la validació de projectes per part d'una comissió tècnica i al març ja s'exposaran les propostes presentades. Fins a l'abril hi haurà les exposicions de les idees i la votació es durà a terme el maig vinent.

Als 200.000 euros dels pressupostos participatius s'hi han d'afegir els 120.000 que es reparteixen entre els quatre districtes de la ciutat. En aquest cas són els seus consells els qui decideixen quines actuacions es prioritzen.