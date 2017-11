La primera trobada de pacients de la Catalunya central amb malalties de la sang serà a Manresa

Sota el lema Omplim el Kursaal de vida!, la Fundació Althaia organitza la primera trobada de pacients hemato-oncològics de la Catalunya Central. La jornada, que se celebrarà el dissabte 18 de novembre al matí al teatre Kursaal de Manresa, té com a objectiu que pacients, familiars i professionals puguin intercanviar experiències fora de l'ambient hospitalari i, alhora, ser un suport a aquelles persones afectades per una malaltia a la sang.

La trobada, que s'iniciarà a 2/4 de 10 del matí, comptarà amb la intervenció del Dr. Emili Montserrat, hematòleg manresà catedràtic de Medicina de la Universitat de Barcelona (UB) i expresident de la European Hematology Association (EHA) i de la European Research Initiative on Chronic Lymphocytc Leukemia (ERIC).

En paral·lel, intervindran diversos professionals de la Fundació Althaia vinculats al Servei d'Hematologia. En concret, la Dra. Elena Cabezudo, adjunta al Servei; Matilde Bosch i Marta Gali, infermeres de l'Hospital de Dia, i Núria Orcero, psico-oncòloga de la fundació. La clausura anirà a càrrec del Dr. Albert Altés, cap d'Hematologia d'Althaia, que aprofitarà per presentar el projecte del futur Hospital de dia d'Oncologia i Hematologia que té en marxa la institució. També hi haurà un espai per tal que els assistents puguin intervenir.

L'acte s'adreça sobretot a pacients i familiars però està obert a tothom qui estigui interessat en les malalties hemato-oncològiques prèvia inscripció. Les previsions són que hi assisteixin a l'entorn de 300 persones.

Durant tota la jornada, hi haurà un acapte de sang a la unitat mòbil ubicada a Crist Rei.



Les persones interessades en assistir a la trobada es poden inscriure clicant aquí.

El programa es pot consultar clicant aquí.

Malalties hemato-oncològiques

Les malalties hemato-oncològiques més comuns que es tracten a la Fundació Althaia són linfomes i síndromes linfoproliferatives, mieloma, leucèmia linfàtica crònica, leucèmia mieloide crònica i d'altres malalties mieloproliferatives, i leucèmia aguda en persones grans. A Althaia, aproximadament es diagnostiquen anualment 150 pacients nous de malalties hemato-oncològiques.



Prestigi mundial

El Professor Emili Montserrat és Catedràtic de Medicina de la Universitat de Barcelona adscrit al Departament d'Hematologia de l'Hospital Clínic i Director del Programa d'Hematologia del Instituo Oncològic Teknon. És membre de l'International Workshop on Chronic Lymphocytic Leukemia (IWCLL) (Curs Internacional de la Leucèmia Linfócita Crònica) i de la European Hematology Association (Associació Europea d'Hematologia), de la qual ha estat president.

És membre d'importants societats internacionals d'hematologia i oncologia, tals com la European Society of Medical Oncology (Societat Europea de Medicina Oncològica), de la American Society of Oncology (Societat Americana d'Oncologia) i de la American Society of Hematology (Societat Americana d'Hematologia), de la qual és membre internacional del International Advisory Board (Consell Assessor Internacional). Així mateix, és professor de la European School of Hematology (Escola Europea d'Hematologia) i de la European School of Oncology (Escola Europea d'Oncologia).

El professor Emili Montserrat és un dels especialistes en leucèmia i limfoma de major prestigi del món i un dels clínics espanyols els treballs dels quals mereixen més cites i reconeixements. Així mateix, ha estat conseller per a temes relacionats amb la biomedicina de la Fundació Espanyola per a la Ciència i Tecnologia. És també expert de l'Organització Mundial per a la Salut (OMS) en leucèmies i limfomes, i actua com a expert en diversos comitès, tals com el French Cancer Center (França, Institut Francès de Càncer), Institut Nationale dil Cancro (Itàlia, Institut Nacional del Càncer) i del Medical Research Council (Regne Unit, Consell de Recerca Mèdica).

Ha rebut importants distincions per la seva labor científica, entre els quals destaquen el Premi a la Recerca Biomèdica Lilly, el Premi Sever Ochoa, el Premi Nacional d'Oncologia de la Fundació Echevarne, membre honorari de la Royal Academy of Pathology of London (Real Acadèmia de Patologies de Londres) i premis a la seva trajectòria científica per part de la European Society of Medical Oncology i la European Hematology Association. A més, és investigador sènior reconegut per la Universitat de Barcelona i ha rebut el Premi Pi i Sunyer per les seves recerques. És membre de mèrit i Doctor Honoris causa de diverses societats científiques i universitats.

Actualment lidera els programes per a leucèmia limfàtica crònica en el Departament d'Hematologia de l'Hospital Clínic, és President de la European Research Initiative for CLL(ERIC) (Iniciativa per a la Recerca Europea en Leucèmia Linfócita Crònica) i membre del consell directiu del Hairy-cell leucemia International Consortium (USA, Consorci Internacional de Leucèmia de cèl·lules pilosas).

Així mateix, el Professor Emili Montserrat ha estat convidat per la Federal Drug Administration (FDA) dels Estats Units per formar part d'un comitè per dirimir si l'estudi de la malaltia mínima residual (EMR), o quantitat de cèl·lules tumorals que persisteixen en l'organisme en malalts que responen al tractament, ha d'afegir-se als paràmetres per decidir l'eficàcia de nous medicaments en la leucèmia limfàtica crònica (LLC).

El Prof. Emili Montserrat és autor de més de 400 treballs científics i ha participat en més de 30 llibres i monografies sobre leucèmies i limfomes. Així mateix, és regularment convidat a participar com a conferenciant convidat en les reunions més importants sobre oncologia i hematologia.