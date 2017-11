Althaia fa una trobada amb 300 pacients amb malalties a la sang

La Fundació Althaia organitza per a dissabte la primera trobada de pacients hematooncològics amb l'objectiu d'intercanviar experiències fora de l'ambient hospitalari i al mateix temps servir de suport a aquelles persones afectades per una malaltia a la sang. És previst que hi assisteixin unes 300 participants. La iniciativa se celebrarà a partir de 2/4 de 10 del matí al Kursaal.

A l'acte hi intervindrà Emili Montserrat, hematòleg manresà de prestigi mundial que és catedràtic de Medicina a la Universitat de Barcelona. També hi participaran professionals del servei d'hematologia d'Althaia i hi haurà un espai perquè els assistents puguin intervenir. Durant tota la jornada hi haurà un acapte de sang a una unitat mòbil instal·lada a Crist rei

Les malalties hematooncològiques més comunes que es tracten a la Fundació Althaia són limfomes i leucèmies. A Althaia es diagnostiquen cada any 150 pacients nous d'aquestes patologies.