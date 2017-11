El canvi protagonitza la 3a jornada de coaching de la Catalunya Central

Aquest dissabte, dia 18 de novembre, de 9 a 14 hores, es portarà a terme la III Jornada de Coaching i Creixement Personal de la Catalunya Central a la UManresa-FUB (avinguda Universitària 4-6 de Manresa) amb el títol "Ara es el teu moment: l'hora del canvi". La jornada, que està centrada en el tema de la gestió del canvi, treballarà aquest aspecte a través de tallers pràctics i grups de treball que portaran a terme els coaches professionals de l'Associació Coaching C7. Durant la trobada es donaran eines pràctiques per millorar l'autoconfiança, l'autoestima, l'actitud i la mentalitat.

Per començar la jornada, el coach Pau Cinos portarà a terme el taller "Autoconfiança davant del canvi". A continuació, els coaches Albert Garcia i M. del Carmen Pérez realitzaran el taller "Canviant la teva forma d'estimar-te". Després, hi haurà el taller de la coach Isabel Acera que porta per títol "Descobrint i desmuntant creences", i finalment, el coach Jordi Simon tancarà la jornada amb el taller "Com l'actitud determina la teva vida".

El preu de la inscripció és de 40 euros i permet convidar a una persona gratuïtament. Es pot pagar per la pàgina web www.coachingc7.com o també fent l'ingrés de la inscripció al compte corrent de l'Associació Coaching C7 ES24 0081 0049 5900 0170 1179 (Banc Sabadell), posant nom i cognom + jornada al concepte, i enviant un correu de confirmació a coachingc7@gmail.com.

Hi ha una reserva de places per usuaris del CIO Manresa amb dificultats sociolaborals, pels quals la jornada serà gratuïta. La regidora d'Ocupació de l'Ajuntament de Manresa, Cristina Cruz presidirà la jornada i l'obrirà adreçant unes paraules de benvinguda als participants. Enguany, també tindrà una vessant solidària amb la recollida de gel de dutxa per a la Plataforma dels Aliments de Manresa a l'entrada de la FUB.

La 3a Jornada és organitzada per l'Associació Coaching C7 i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Manresa, el CIO, la Diputació de Barcelona i UManresa-FUB.