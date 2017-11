Manresa convoca un concurs d'entrepans i carmanyoles

Manresa ja és a punt per a la segona edició de les Jornades Gastronòmiques del Camí Ignasià, una iniciativa que enguany se celebrarà del 18 al 30 de novembre i que va iniciar el seu camí l'any passat en el marc del projecte Manresa 2022. El seu objectiu és donar a conèixer el Camí Ignasià que uneix Loiola (al municipi basc d'Azpeitia) i la capital del Bages, i especialment promocionar l'oferta enogastronòmica de la comarca, posar en valor un dels actius turístics del territori, promoure a l´exterior la ciutat i el seu entorn i generar dinamisme comercial.

La segona edició de les Jornades ha estat presentada avui, a l'Espai Manresa 1522 pel regidor de Turisme de l'Ajuntament de Manresa, Joan Calmet; el director de la Banca d'Institucions de CaixaBank a Manresa, Antoni Noguera; i el responsable de cuina del departament de Recerca de la Fundació Alícia, Jaume Biarnés. Hi ha assistit el gerent de la Fundació Turisme i Fires de Manresa, Albert Tulleuda.

Joan Calmet ha manifestat la seva satisfacció per la continuïtat d'una activitat que "s´emmarca en el projecte Manresa 2022" i per poder "trobar recursos econòmics" així com "el suport, la garantia professional i la solvència contrastada de la Fundació Alícia". El regidor ha agraït també la implicació dels sectors del territori implicats en la restauració i la voluntat de seguir reforçant "els actius turístics i la riquesa gastronòmica del nostre entorn".

Al seu torn, Jaume Biarnés ha destacat que en aquesta edició de les Jornades "hem tancat files amb els restauradors de Manresa i comarca. Hem treballat molt i estem molt units per oferir productes del Pelegrí", productes que avui són una realitat i que "mostren la voluntat integradora de tota la comarca". El responsable de cuina d'Alícia ha anat detallant la bona acollida dels productes "corals" dels diferents gremis (el dolç, el brou i els vins) així com els altres nous productes "associats" que,d e la mà d´empreses privades, s'estan treballant en els seus productes del Pelegrí per oferir-los als seus clients.

Finalment, Antoni Noguera, ha volgut refermar l'aposta de la seva institució bancària per les Jornades Gastronòmiques i de ser al costat "d´un projecte de Manresa i comarca", així com "el compromís de continuïtat per als propers anys".

Aquestes jornades, organitzades per l'Ajuntament de Manresa i desenvolupades perla Fundació Alícia i la Fundació Turisme i Fires de Manresa, amb el patrocini de l'Obra Social La Caixa, comptaran aquest any amb la celebració del Concurs de la Cuinadel Pelegrí dedicat a entrepans i carmanyoles (cuina dels caminants); i un acte central a l'Escola Joviat amb lliurament de premis del concurs, demostracions, xerrades i tast de productes pel Pelegrí.

Així mateix, 28 restaurants de Manresa i la comarca del Bages, durant dos caps de setmana de novembre, oferiran als seus clients degustacions amb receptes originals del temps de Sant Ignasi, a més del Brou del Pelegrí, vins i varietats dela DO Plade Bages i un dolç molt especial creat per forners artesans del territori.



Les Jornades i el projecte Manresa 2022



L'any 2022 tindrà lloc la commemoració del 500 aniversari de l'estada de Sant Ignasi de Loiola a Manresa. Amb motiu d'aquesta celebració, l'Ajuntament de Manresa impulsa el projecte Manresa 2022, una aposta estratègica transversal i participativa per promoure la nostra ciutat a l'exterior i generar un dinamisme econòmic i social que permetin millorar la qualitat de vida dels manresans i les manresanes i del seu entorn. Una de les peces clau per incentivar l'activitat econòmica és la promoció i ampliació de l´oferta gastronòmica de Manresa i del Bages.



Concurs de la Cuina del Pelegrí

La temàtica del concurs: seran els entrepans i carmanyoles. És la cuina dels caminants, cuina per emportar, que es transporta i es pot menjar a qualsevol lloc. El termini per participar-hi és el 24 de novembre. Hi haurà tres premis per a cada categoria, consistents en experiències enogastronòmiques a l'entorn de Manresa.

El lliurament de premis es farà el dijous 30 de novembre a les 18.30 h a l'Escola Joviat de Manresa. No és necessària una inscripció prèvia. Un cop s'hagi elaborat la recepta, s'introdueix els ingredients, l'elaboració i una fotografia del plat en un document (en format word o pdf) i s'envia la següent adreça de correu electrònic: cuinadelpelegri@alicia.cat. En aquest correu caldrà indicar el nom, correu electrònic i número de telèfon per tal que l´organització és posi en contacte en el cas d´arribar a ser finalista del concurs. Bases del concurs a: www.manresaturisme.cat



Acte de cloenda de les Jornades

Se celebrarà el dijous 30 de novembre a les 18.30 h a l´Escola Joviat de Manresa. Durant l´acte, l´alcalde de Manresa, Valentí Junyent, lliurarà els premis del concurs de cuina.

L'Escola Joviat farà una demostració de cuina d'entrepans i carmanyoles originals i creatives i la Fundació Alícia parlarà sobre al·lèrgies i intoleràncies i els mites que els envolten.

Finalment, es farà un tast dels productes del Pelegrí per a tots els participants.



Restaurants amb Menú del Pelegrí

Aquests són els restaurants on, els caps de setmana del 18 al 30 de novembre, es podrà degustar la gastronomia ignasiana. Receptes originals del temps de Sant Ignasi, el Brou del Pelegrí, vins de varietats locals dela DOP Pla de Bages i un dolç molt especial que han creat els nostres forners artesans.

Restaurants a Manresa

Vermell

Piques, 3 / Tel. 93 013 17 14

Traster

Parquing Saclosa, s/n / Tel. 93 872 56 36

Maïami

Muralla St Domènec 1-3 / Tel. 93 876 92 16

La Cuina

Alfons XII, 18 / Tel. 93 872 89 69

Las Vegas

Born, 28 / Tel. 93 872 11 14

Circus

Passeig Pere III, 36 / Tel. 93 876 92 26

Gretta Gogó

Barcelona, 75 / Tel. 638 82 96 68

Cube

Polígon industrial Els Trullols, Agustí Coll, 2-12 / Tel. 93 877 35 21

Turó de la Torre

Sallent s/n (Masia Torre Alberni). Tel. 93 873 32 86

L´Ermitanet

Camí Tovots, 21 / Tel. 93 873 18 62

Cibus

Av. Bases de Manresa, 84 / Tel. 93 876 92 34

Complex Congost

Plana del Pont Nou, s/n (Zona Esportiva el Congost) / Tel. 93 007 55 14

Aligué

Ctra. Vic El Guix, 8 i 10 / Tel. 93 873 25 62

Establiments a Manresa amb menús per emportar:

Ca l´Arpellot

Carrió, 31 / Tel. 93 872 17 27

Av. Bases de Manresa, 82 / Tel. 93 876 28 71

Restaurants al Bages

L´Ó

Camí de Sant Benet de Bages. Sant Fruitós del Bages / Tel. 93 875 94 01

Casa l´Agulla

Casa Pairal l´Agulla, s/n. Manresa Tel. 93 875 77 26

Hostal Soler

Major, 87. Sant Joan de Vilatorrada Tel. 93 875 19 07

Tesi

Verge de Juncadella, 1. Santpedor Tel. 93 832 16 25

Can Patoi

Plaça d´Anselm Clavé, 12. Navarcles Tel. 93 831 00 28

Hostal Muntané

Carrer Fortià Solà, 1. Navarcles Tel. 93 831 04 40

El Mirador de Montserrat

Boix, 2. Santpedor / Tel. 93 832 02 07

La Fonda

Camí de St. Benet, s/n. Sant Fruitós de Bages Tel. 93 875 94 04

Mas de la Sala

Ctra. C-16, sortida 59, Plans deLa Sala. Sallent/ Tel. 93 837 08 77

Can Ferreroles Nou

Ctra. Castellbell a Marganell bv-1123 Km. 2,5. Castellbell i el Vilar / Tel. 93 835 71 88

Rosa Mar

Creu 16, Balsareny / Tel. 93 820 02 51

Restaurants que disposaran de productes del Pelegrí:

L´Om

Alfons XII, 26. Manresa / Tel. 93 872 51 72

Kursaal espai gastronòmic

Passeig Pere III, 35, 1a planta. Manresa Tel. 639 20 73 88

Cal Jaume

Sant Esteve 38, Marganell. Tel. 93 835 71 50