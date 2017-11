La construcció de la nova escola les Bases de Manresa va cremant etapes

L´escola La Flama s´havia de traslladar a tocar de l´enllaç de l´eix transversal amb l´avinguda universitària de Manresa, però l´operació no es va arribar a materialitzar i aquest espai serà per a la construcció de la nova escola les Bases, que aquest és el darrer curs que passa en l´emplaçament provisional de l´antic CTM, ara FUB2.

El ple municipal ha aprovat un dictàmen per modificar l´acord plenari de 17 de novembre de 2016 de posada a disposició de la Generalitat un immoble de titularitat municipal per a la construcció de l´escola les Bases.

El ple municipal va aprovar, ara fa un any, cedir al departament d´Ensenyament un solar de titularitat municipal de 6.470 m?2; amb un valor de 1.349.703 euros, però la Generalitat va demanar, ara fa un mes, que els límits de la finca fossin delimitats d´acord amb les necessitats del centre a construir i que es modifiqués la descripció de la finca.

L´Ajuntament ha ajustat els límits de la finca, d´acord amb la petició del departament d´Ensenyament, com una parcel·la de forma irregular de 6.426 m?2; valorada en 1.432.853 euros.

També deixa sense efecte els acords de ple de l´Ajuntament relatius a la cessió gratuïta del domini de l´immoble per a la construcció de la nova Flama.

La construcció del nou equipament té en compta la provisionalitat en què actualment es troba l´escola Les Bases dins dels espais cedits per la Fundació Universitària del Bages.



Valldaura va fer sentir el seu enuig fa 1 any

Ara fa un any famílies de l´escola Valldaura van fer sentir el seu enuig per no tenir edifici definitiu. Mares i pares del centre, que fa nou cursos que està en mòduls prefabricats, van intervenir al ple.

Lamentaven que no hi hagués cap previsió sobre quan es construiria l´edifici definitiu del centre educatiu.

La regidora d´Ensenyament, Mercè Rosich, va admetre que l´Ajuntament hauria d´haver informat el 2014 que ja no tenia el terreny on sempre havia dit que aniria l´edifici.

Fent ús del reglament de participació ciutadana, Carles Garrido, de l´AMPA del centre, va recordar els fets que els havien portat al ple: la condició de provisionalitat de l´escola, que «ens fa sentir decebuts»; la sensació que «l´administració no reconeix el valor de la feina» que hi està fent l´equip educatiu, i el fet que, malgrat que l´Ajuntament hagi expressat que continua sent prioritari, no hagi concretat on es farà l´edifici definitiu. Per rebre respostes, van formular fins a onze preguntes, com ara què ha fet el consistori per lligar un nou terreny per fer-hi l´edifici i si ha tractat el tema amb la Generalitat per «arribar a algun acord o compromís»; quant temps estarà en un espai provisional, i si l´Ajuntament aposta pel centre i pel barri.

L´Ajuntament va assegurar que la construcció de la nova escola Valldaura continuava sent prioritària, independentment d´altres actuacions que tingui planificades i que pugui portar a terme el departament d´Ensenyament. També es va comprometre a vetllar perquè disposés de les condicions adequades per desenvolupar la seva activitat docent i va assegurar que reprendria el contacte, continuat i permanent, amb la comunitat educativa de l´escola Valldaura, l´AMPA i tots els agents vinculats. També amb l´associació de veïns.