L'Ajuntament es compromet a fer un nou pla d'infància i adolescència

El ple de l'Ajuntament de Manresa ha aprovat unànimament elaborar el segon Pla d'Infància i Adolescència, incorporant la visió dels infants de la ciutat a través del treball de les conselleres i els consellers infantils.

La corporació es compromet també a vetllar pel compliment de la Convenció Sobre els Drets dels Infants i a oferir el suport necessari perquè les conselleres i els consellers infantils facin realitat les propostes que plantegin, sempre que hi hagi la disponibilitat pressupostària per fer-ho possible.

Precisament, el ple municipal de novembre de l'any passat va aprovar la creació d'un nou grup dins del Consell d'Infants (les conselleres i els consellers infantils) que va esdevenir un nou espai per treballar la participació ciutadana, fora de l'horari escolar. I També va aprovar una moció que deixava constància que «l'Ajuntament considera els infants de la ciutat com a ciutadans de ple dret i membres actius de Manresa» i vetllaria per l'acompliment de la Convenció dels Drets dels Infants.