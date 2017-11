L'alcalde de Manresa i el diputat d'Infraestructures visiten les obres de la nova passarel·la de la Renfe

El diputat d'Infraestructures Viàries i Mobilitat, Jordi Fàbrega, ha visitat aquest dijous les obres que s'estan realitzant a la carretera C-1411b de Manresa, entre el pont de Sant Francesc i l'estació de Renfe. El projecte consisteix en la construcció d'una passarel·la per a vianants que permetrà un accés segur a l'estació de tren, ja que fins ara els vianants havien de circular per la carretera. Fàbrega ha destacat que es tracta d'una obra "absolutament necessària" per a la mobilitat de Manresa i ha avançat que els treballs es podran donar per acabats en un termini d'uns deu dies. Per la seva banda, el batlle de Manresa, Valentí Junyent, ha dit que serà una infraestructura molt utilitzada per la població i ha destacat, sobretot, el guany en seguretat. Els treballs van arrencar el passat mes de juny amb un pressupost de 365.000 euros i també han permès arranjar l'aparcament per a vehicles.

Els vianants ja poden accedir de forma segura a l'estació de Renfe de Manresa gràcies a la nova passarel·la que s'ha construït entre el pont de Sant Francesc i l'estació de tren. Tot i que està previst que l'obra es doni completament per finalitzada d'aquí a uns deu o quinze dies, la passarel·la ja està oberta al trànsit de persones. Així ho ha relatat aquest dijous el diputat d'Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona, Jordi Fàbrega, en una visita d'obres.

Es tracta d'una infraestructura llargament reivindicada per la ciutat, ja que, tal com ha expressat el batlle de la capital del Bages, Valentí Junyent, fins ara els vianants havien de circular directament per la carretera amb els perills que això comportava. Ara, ha dit l'alcalde, "guanyem en seguretat i al mateix temps fomentem els sistemes de mobilitat que no són els cotxes". Segons Junyent, amb la nova passarel·la "els vianants podran accedir a l'estació amb unes garanties de seguretat que ara no teníem i, al mateix temps, embellim l'accés a la ciutat pel pont de Sant Francesc".

Les obres es van iniciar el passat mes de juny i s'han allargat al voltant de cinc mesos amb un pressupost de 365.000 euros. En concret, els treballs han consistit en la construcció d'una passarel·la i una vorera entre el pont de Sant Francesc i l'esplanada d'aparcament que hi ha al costat de la carretera vella de Manresa on s'enllaça amb un pas de vianants que permet arribar fins al passadís d'accés a l'estació de Renfe.

A més, també s'ha instal·lat nou enllumenat i s'ha arranjat l'aparcament per a vehicles on hi haurà cabuda per a un centenar de cotxes. Amb tot, Junyent ha dit que l'objectiu de les obres no eren potenciar l'aparcament, ja que al costat de l'estació ja hi ha el pàrquing soterrat de la Reforma.

