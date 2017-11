Centenars de manresans demanen la llibertat dels 'Jordis' un mes després del seu empresonament

La plaça Major de Manresa s'ha tornat a omplir amb centenars de persones aquest dijous al vespre per recordar que ja fa un mes que els 'Jordis' estan empresonats i per demanar el seu alliberament.



Els cartells de «Llibertat Presos Polítics» a les mans dels assistents han predominat a la plaça. A l'acte, Alba Baltierrez, en nom d'Òmniu i l'ANC, ha llegit un manifest en el qual se sol·licita l'alliberament dels presos polítics i es denuncia un estat espanyol «autoritari, ancorat al passat, ranci i decadent».



Manresa s'ha unit a la crida feta per l'ANC i Òmnium per convocar a la ciutadania a les 19.30h als Ajuntaments de cada poble i ciutat per demanar la llibertat de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, que avui fa un mes que estan tancats a Soto del Real acusats de sedició per la jutgessa Carmen Lamela.



Els manresans tampoc s'ha volgut oblidar d'Oriol Junqueras i els consellers del Govern, també empresonats. Tot i el fred present a la plaça Major de la capital del Bages, els bagencs han sortit al carrer altre vegada per cridar per la llibertat dels empresonats.





Concentració per l'alliberament dels presos i preses polítics, a la plaça Major de #Manresa. A la façana de l'Ajuntament ja hi ha penjat el llaç groc, tal com s'ha anunciat en la declaració llegida per l'alcalde @ValentiJunyent al #pleManresa pic.twitter.com/5d1bZHO1Pc — Ajuntament Manresa (@ajmanresa) 16 de novembre de 2017