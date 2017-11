Manresa participa al rècord Guinness del pols simultani més multitudinari

El divendres dia 17 de novembre, els patis de les escoles de La Salle a Catalunya (com la de Manresa i la Seu d'Urgell) seran plens d'infants, joves i adults amb un mateix objectiu: participar en el Pols Solidari, sota el lema "Guanyem un pols per a la Justícia Global". Aquest gest simbòlic va acompanyat de les donacions que fan els alumnes per participar (mínim 1€ per alumne) que faran possible projectes educatius que l'entitat realitza a països del Sud.

L'alumnat de tota l'escola es desplaçarà a l'espai on es consideri fer "el Pols Solidari"; un acte extensiu a totes les etapes, des d'Infantil fins a Cicles Formatius. Després de realitzar-lo, a partir d'un xiulet inicial i final, les parelles es donaran la mà en sentit de respecte i de reconeixement de l'esforç de l'altre. Simbòlicament per a l'ONG PROIDE i per a la Salle, es tracta d'un reconeixement per tot allò de solidaritat i de justícia global que s'aporta.

El Pols pot dur-se entre alumnes de les mateixes classes/cursos o de diferent, reforçant així un missatge d'unió intergeneracional i d'igualtat entre totes les persones. Cada centre educatiu participarà en el Pols Solidari sota un dels lemes de l'esdeveniment com ara "Guanyem un pols pels Drets Humans" o "Guanyem-li el pols a les desigualtats de gènere", amb l'objectiu de reforçar la visió i missió de l'entitat.

Tan sols un grup d'uns 100 alumnes per escola quedaran registrats per al Rècord Guinness. L'explicació té a veure amb les exigències creixents de certificació de Rècord Guinness, en funció del nombre de participants. De totes formes, a partir d'aquesta xifra que suggerim, el rècord s'assolirà, superant amb escreix l'actual (1.450 persones). El centre educatiu és l'encarregat de decidir quin grup d'alumnes és el que durà a terme el Pols amb els requisits necessaris per a participar en el Rècord, i que per tant quedarà registrat.

Per promocionar el Pols Solidari, més de 25 personalitats del món de la música, l'esport, els mitjans de comunicació i altres disciplines han participat en un vídeo donant suport a la iniciativa: Jordi Basté, Espartac Peran, Àngels Bassas, Salvador Cardús, José Corbacho, Núria Feliu, Miquel Calçada o Quim Masferrer en són alguns exemples.



Sobre La Salle

La Salle és una institució dedicada a l'educació amb més de 300 anys d'història i present a tot el món, en 77 països i en els cinc continents. Compta amb més 1.000 escoles, centres educatius i projectes pedagògics, amb més de 70.000 educadors i col·laboradors, així com amb un milió d'alumnes i més de deu milions d'exalumnes.

A Catalunya, disposa de 23 centres educatius, 20.000 alumnes i 1.500 professors que garanteixen un Projecte Educatiu sòlid i eficaç que dóna resposta a les necessitats del món actual.