La pista de gel repeteix a Sant Domènec, on estarà 52 dies, des del 24 de novembre

Gent patinant a la pista de gel, per on l´any passat van passar prop de 12.000 persones arxiu/salvador redó

Entre el 24 de novembre i el 14 de gener, la plaça de Sant Domènec de Manresa estarà ocupada, per segon any consecutiu, per la pista de gel que hi farà muntar l'Ajuntament dins la campanya comercial de les festes Nadalant! L'any passat hi van passar prop de 12.000 patinadors. La instal·lació de 300 m2 funcionarà durant 52 dies i tindrà una inauguració el 2 de desembre, data en què s'encendrà l'enllumenat nadalenc.

Enguany, pensant en els veïns de la plaça que l'any passat es van queixar del soroll de la instal·lació, s'han fet tres millores amb què l'Ajuntament espera resoldre-ho, van explicar, ahir, el regidor de Comerç i Mercats, Jaume Arnau, i el cap de promoció econòmica del consistori, Manel Martínez.



Tres actuacions antisoroll

La primera, és una nova escomesa de 100 Kw a la plaça que permetrà prescindir del sorollós generador de gasoil necessari per fer funcionar la pista de gel. Escomesa que, lògicament, es pot fer servir per a d'altres usos. La segona, uns panells Sandwitch de Llana Roca al voltant de la instal·lació per amortiguar el soroll i, la tercera, la reorientació dels altaveus.

La novetat principal és que la campanya Nadalant!, que també inclou la Fira de Sant Andreu, la Fira de Santa Llúcia (13, 16 i 17 de desembre), el Carter Reial i la conversió del carrer d'Àngel Guimerà en illa de vianants (16, 17, 23 i 24 de desembre), entre d'altres, estrena imatge gràfica. Obra de l'estudi manresà de disseny Franquet Barrau, ahir, el seus responsables, Jordi Franquet i Sergio Barrau, la van presentar. Les seves creacions, amb els colors verd, vermell i blanc de protagonistes, donaran personalitat a tot el que es faci dins del Nadalant!; als vals de descompte per patinar i als cartells dels comerços col·laboradors.

La pista la tornarà a muntar l'empresa N-ICE Skating. El cost de la infraestructura és de més de 70.000 euros, 20.000 dels quals assumeix l'Ajuntament amb l'ajuda dels comerços que compren talonaris de vals de descompte, va informar Arnau, el qual va admetre que havien tingut dubtes a l'hora de repetir la proposta per la dificultat que implica portar la instal·lació, però que l'èxit aconseguit els va fer decidir repetir.



Un desnivell de 45 centímetres

Entre d'altres, amb els esmentats 20.000 euros, l'Ajuntament paga les carpes i una plataforma, que és previst que els operaris comencin a muntar aquest matí, per salvar el desnivell de 45 centímetres de la plaça. Damunt, és on va la pista de gel. El regidor va destacar la «professionalitat» de l'empresa responsable de la instal·lació hivernal, cosa que ha portat l'Ajuntament a tornar-hi a comptar.



7 euros per 40 minuts o una hora

L'entrada sense descompte és de 7 euros i dóna dret a patinar 40 minuts en hores punta i una hora si la pista està relativament tranquil·la. Si es compren tiquets al comerços col·laboradors, surt a meitat de preu, 3,50 euros.