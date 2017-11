Els usuaris del bus a Barcelona alerten de manca de manteniment de vehicles

Els problemes del servei de bus entre Manresa i Barcelona persisteixen. Representants dels usuaris van participar en una reunió de seguiment, dimarts a la tarda a l'ajuntament, on van alertar dels problemes sovintejats que ocasiona el que consideren que és una manca de manteniment dels vehicles.

Per als usuaris, el manteniment dels autocars és insuficient. «Hi ha moltes avaries que pensem que són de manteniment indegut», assegura Eduard Torras.

Continuen creient que hi ha d'haver més freqüència de busos directes tant a primera hora com a la franja de 2 a 5 de la tarda per tornar des de Barcelona.

També denuncien que «no hi ha autobús de reforç a l'estació» contràriament al que es va dir al principi. A més, els timbres dels cotxes de dos pisos estan bloquejats «i no es pot demanar parada». Això fa que algunes persones hagin de baixar allà on no volien o que el bus hagi de fer modificacions per poder deixar baixar persones. Torras ha explicat que en la reunió també es va demanar informació sobre el servei Exprés.cat de la Generalitat.

La resposta va ser que la Generalitat ho té previst; però ha d'anar en un pressupost que en aquest moment no saben quan serà efectiu.

Exprés.cat és una xarxa d'autobusos d'altes prestacions, que inclou les línies d'autobusos interurbans amb més demanda de cada demarcació.

Les xarxes d'altes prestacions són serveis d'autobusos que es caracteritzen per la seva alta freqüència; l'ús de vehicles moderns i accessibles; velocitat comercial alta, informació en temps real i circulació per carrils segregats

Però a la trobada no tot van ser queixes i també es van destacar aspectes positius com per exemple que «el personal ha millorat molt; més correcte; més amable i més professional». Pel que fa al tema de la neteja dels vehicles, «que en algun moment s'havia dit que no era l'adequada, ha millorat satisfactòriament».

Malgrat tot, hi ha incidències gairebé diàries en el servei que els usuaris comenten profusament mitjançant les xarxes socials.