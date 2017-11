Adam Majó anuncia que deixa la CUP després de 27 anys de militar en aquesta formació

L´actual Comissionat pel Centre Històric de Manresa i militant històric de la CUP, Adam Majó, ha anunciat que deixa aquesta formació després de militar-hi durant 27 anys. És un exercici de sinceritat amb mi mateix», ha explicat a Regió7. Majó va ser regidor de la CUP a l´Ajuntament de Manresa del 2007 al 2015.

L´anunci l´ha fet públic a través del seu blog amb una il·lustradora imatge amb la paraula «Fine». Recorda que va començar a militar a la CUP el 1990, però que als darrers anys hi ha hagut un allunyament mental i físic per diverses qüestions. Per una banda la incomoditat, «quan no vergonya aliena, que em genera la distància entre la retòrica revolucionària i maximalista i la pràctica molt més pragmàtica i possibilista de les institucions on es governa».

També cita la «dificultat d´una part de la CUP, la que ara és clarament hegemònica» en referència al sector Endavant, «per implicar-se i participar en això que hem anomenat procés. Una dificultat sobradament documentada», continua dient, «que ha restat capacitat d´influència i que explica, en part, que hi hagi més presos independentistes de Convergència que de la CUP».

Finalment manifesta que un altre dels motius pels quals deixa l´organització és «l´aposta, majoritària a la CUP, per ubicar els Països Catalans en l´àmbit mediterrani en detriment de l´encaix europeu». En aquest sentit comenta que malgrat tot «segueixo pensant que un projecte europeu és una bona idea».

Adam Majó ha militant fins a darrera hora a la CUP i ha participat a les votacions per escollir la llista que es presentarà a les pròximes eleccions del 21-D. Ha assegurat a Regió7, però, que «ja fa temps que no m´identifico amb moltes coses, sobretot amb el sector actualment hegemònic, l´entorn Endavant, amb plantejaments i punts de vista que no són els meus. No hi ha més», ha afirmat.

Ha continuat explicant que a les darreres convocatòries electoral sempre hi havia gent a les llistes amb les quals «m´identificava més. En aquest cas no és així. He constatat que hi ha molta gent amb la qual o hi estic d´acord. No passa res, però no et venen ganes de votar-ho i així no té sentit continuar».

Per a Majó és una decisió sense cap mena de transcendència. Ha assegurat, també, que no es planteja militar a cap formació política. Al seu blog afirma que aquesta manca de confiança «em porta a plantejar-me votar altres opcions el dia 21 de desembre».

Finalment assegura que tot i així «crec que la CUP continua sent necessària per incorporar determinats sectors socials i ideològics a l´independentisme i a la política institucional».

Amb aquesta decisió, Majó posa punt i final a 27 anys de militància de la CUP, de la qual va arribar a formar part del Secretariat Nacional. Durant 3 anys Majó va militar a l´MDT, inspirador d´un altre dels sectors que conformen actualment la CUP, Poble Lliure.

Regidor a l´Ajuntament de Manresa per la CUP fins el 2015, un any més tard va assumir el càrrec de Comissionat del Centre Històric de Manresa, càrrec creat per l´equip de govern municipal que té per objectiu la revitalització del Barri Antic de la ciutat.