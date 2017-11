Una cervesa i un embotit s'han afegit al dolç i el brou del Pelegrí

Una trentena de restauradors i d'establiments d'alimentació participaran de manera activa en les 2es Jornades Gastronòmiques del Camí Ignasià. Jaume Biarnés, responsable de cuina del Departament de Recerca de la Fundació Alícia, que les lidera, va assenyalar, ahir, en la presentació a l'Espai Manresa 1522, que, fins ara, la feina feta pel que fa al tema gastronòmic ha estat «un procés de construcció del discurs, l'estratègia i les col·laboracions» i que «en la reunió que vam fer fa escassament dues setmanes ja es va demostrar que el sector de la gastronomia del Bages està unit i preparat per afrontar la Manresa 2022».

Això s'ha traduït en la generosa participació en aquesta convocatòria de les jornades d'establiments que crearan receptes i menús relacionats amb l'època de sant Ignasi de Loiola i amb productes locals i tradicionals, i oferiran els articles del Pelegrí que hi ha a la venta: el brou del Pelegrí de la casa Aneto, que ja venen als supermercats Llobet i a Ca l'Arpellot; el dolç del Pelegrí, que es pot trobar als diferents forns artesans de Manresa i del Bages, i els vins de la DO Pla de Bages.



El primer test, el 2015

El primer test amb consumidors per crear i reformular el brou, el dolç i el vi bullit del Pelegrí –vi que s'ha ampliat amb els de la DO Pla de Bages– es va organitzar al claustre del Museu Comarcal el de Manresa el juliol del 2015.

El responsable de cuina del Departament de Recerca de la Fundació Alícia va explicar ahir que hi ha dos tipus de productes del Pelegrí. «El dolç, el brou i el vi de varietats locals són productes que representen a col·lectius. El dolç representa el gremi de forners del Bages i la Catalunya Central; el vi, representa la DO Pla de Bages, i el brou, el gremi de restauradors i el col·lectiu Fogons del Bages».



Cervesa i un embotit

Per altra banda, «l'empresa privada també s'hi ha volgut sumar a títol individual». És el cas de la cervesa del Pelegrí que ha fet la cervesa Guineu, un embotit del Pelegrí que ha fet Mafrica amb porc de Palou –que es podrà tastar en alguns restaurants en les jornades i a la cloenda del 30 de novembre– i els productes que està preparant Llobet, a més a més dels que hi podria afegir una iniciativa dedicada al Comerç Just. Biarnés va explicar que «de tot això en direm productes associats. Vetllarem perquè no hi hagi repeticions i perquè no hi hagi un excés perquè tot plegat tingui un sentit».