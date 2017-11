Examen casteller aprovat

Els membres dels Trempats de la UPF es van fondre en una abraçada quan van descarregar el 4 de 7, un castell poc habitual entre les colles castelleres universitàries. El pati de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) de Manresa va acollir ahir la primera jornada castellera de les colles universitàries, que celebren les seves trobades els mesos de novembre, desembre, abril i maig.

Els castells de les colles universitàries solen ser de sis, i per aquest motiu els membres dels Trempats van quedar més que satisfets i van rebre un efusiu aplaudiment de les altres cinc colles participants. «Vam acabar la temporada passada amb un 2 de 7 i volíem començar aquesta amb molta força», comentava la cap de colla, Carla Piñera, mentre rebia la felicitació dels companys. En el món universitari, les millors colles són Els Arreplegats de la Zona Universitària i els Ganàpies de la UAB, que s'atreveixen a fer construccions de 8.

La jornada castellera, organitzada pels Penjats del Campus de Manresa, va aplegar unes 500 persones. El cap de colla dels manresans, Daniel Gil, feia un bon balanç de la trobada i destacava les dificultats que de les colles universitàries per construir castells. «Per ser-ne membre s'ha d'estar matriculat, i per tant les nostres enxanetes són majors d'edat. Estem parlant de castells que pesen molt i es considera, per exemple, que els nostres castells de 7 pesen com el de 8 d'una colla normal».