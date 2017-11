Homenatge a la centenària de Viladordis Montserrat Torras i Casas

Mercè Rosich, regidora delegada de Gent Gran de l´Ajuntament de Manresa, ha visitat Montserrat Torras i Casas, nascuda el 16 de novembre de 1917 a Manresa, per lliurar-li un obsequi i un ram de flors en nom del consistori per commemorar el seu centenari.

L´homenatge, molt emotiu, s´ha celebrat a la Residència Font dels Capellans, on hi viu actualment. Montserrat Torras té com a cuidadores principals les seves nebodes Maria i Josefina, a més de les professionals de la Residència.

Durant la celebració de la festa d´aniversari ha estat acompanyada en tot moment per familiars, residents i professionals del centre. L´acte ha comptat també amb la presència del mossèn de la parròquia de Viladordis Joan Antoni Castillo, ja que la Montserrat havia viscut en aquest barri manresà.