Manresa es queda sola, de moment, en la promoció gastronòmica del Camí Ignasià

Entre demà i el 30 de novembre, Manresa acollirà les 2es Jornades Gastronòmiques del Camí Ignasià, una iniciativa lligada a la commemoració, el 2022, dels 500 anys de l'arribada de Sant Ignasi a la capital del Bages. En teoria, aquestes jornades, tenint en compte que les primeres es van celebrar a Manresa l'any passat, s'havien de fer a Azpeitia, el municipi basc on va néixer el sant, de manera que s'anessin alternant cada any i, en el futur, arribessin a tot el territori per on passa el camí. No serà així. Enguany, Azpeitia no les fa. Manresa s'ha quedat sola, per ara.

Malgrat que serà amb una programació més modesta que la de l'any passat, l'Ajuntament, la Fundació Alícia i la Fundació Turisme i Fires de Manresa han volgut mantenir viva la iniciativa, que ahir van presentar Joan Calmet, regidor de Turisme; Jaume Biarnés, responsable de cuina del Departament de Recerca de la Fundació Alícia, i Antoni Noguera, director de Banca d'Institucions de CaixaBank a la Catalunya Central.

Les jornades tindran tres ingredients. Un Concurs de la Cuina del Pelegrí, amb els entrepans i carmanyoles com a tema i al qual pot participar tothom via Internet fins al 24 de novembre. Un acte de cloenda de les jornades, el 30 de novembre, a 2/4 de 7 de la tarda, a l'Escola Joviat, en què es lliuraran els premis del concurs; l'Escola Joviat farà una demostració de cuina d'entrepans i carmanyoles originals i creatives; la Fundació Alícia parlarà sobre al·lèrgies i intoleràncies i els mites que les envolten, i es farà un test de productes del Pelegrí per als participants. I, finalment, la participació de 28 restaurants i establiments d'alimentació de Manresa i la comarca que els tres caps de setmana que hi ha entre el 18 i el 30 de novembre oferiran receptes originals del temps de sant Ignasi i productes del Pelegrí (vegeu el text de sota).



Despenjats a última hora

Calmet, que va destacar la solidesa del projecte Manresa 2022, fet que demostra que, «quan anem a buscar recursos, n'anem trobant», va posar en relleu l'encert d'apostar per la gastronomia com a eina de promoció, oimés si es fa, va dir, amb el lideratge i la «solvència contrastada» de la Fundació Alícia. Va explicar la gènesi de les jornades i el motiu que en aquesta segona edició el pes no l'hagi portat el municipi que està a l'altra punta del Camí Ignasià, Azpeitia, «tal com van dir». «A última hora i per motius de logística, de pressupost i d'organització, han declinat fer-ho». Va afegir que «la voluntat és», el 2018, que és quan tornaria a tocar a Manresa, fer unes jornades «amb el potencial que volem que tinguin».

Biarnés va presentar la programació i Noguera va definir el patrocini de La Caixa com una manera d'estar al costat d'un projecte de territori i de «retornar- li el benefici que ens genera».