Regidors sobiranistes planten Cs quan pregunta per la restitució de la 'rojigualda'

Final polèmic del ple municipal d'ahir a l'Ajuntament de Manresa. La sessió tenia com a darrer tema una pregunta de Ciutadans sobre quan pensa restituir el govern la bandera espanyola retirada de la façana de la casa consistorial, i el que va passar és que primer regidors de la CUP i després d'altres formacions sobiranistes van anar abandonant la sala donant la sessió per acabada.

La pregunta de Ciutadans era quan pensa el govern municipal «tornar a la senda de la legalitat i a representar tots els manresans i manresanes».

El president del grup municipal de la CUP, Jordi Garcés, va estripar la pregunta mentre passava per darrere dels dos regidors del grup municipal de Ciutadans en direcció a la sortida.

La resposta del govern la va donar la seva portaveu, Àuria Caus, que va assegurar que «la voluntat del consistori és actuar d'acord amb la legalitat». I va afegir que «el moment excepcional que està vivint el país ha portat a aquesta situació. Volem que es restableixi la normalitat, que prevalgui el diàleg i la política, que es restaurin les institucions catalanes amb els nostres representants legítims escollits democràticament i que surtin de la presó persones que han procurat i perseverat perquè els catalans ens poguessin expressar i fóssim escoltats».

El president de Ciutadans va dir que allò no era una resposta i aquí va intervenir l'alcalde Valentí Ju-nyent, que li va recordar que les respostes a les preguntes no tenen rèplica. Davant la insistència, Ju-nyent li va dir, adreçant-se a ell en castellà, que si volia parlar la paraula li havia de donar ell: «Vostès que respecten tant la llei, s'esperen, li dono la paraula i tornem a la senda de la normalitat».

Mentrestant altres regidors sobiranistes s'anaven aixecant i anaven abandonant la sala.

Rojo va dir que no havia entès la resposta perquè era molt ambigua. «Es diu que es vol complir la llei, però tornaran a posar la bandera on li correspon o no? És una pregunta senzilla».

L'alcalde li va dir que, un cop feta la rèplica, s'acabava la sessió. El regidor de Cs Miguel Cerezo va anar a demanar explicacions i dues persones del públic amb banderes espanyoles van expressar també la seva indignació.