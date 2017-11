La Salle assolirà el rècord Guinness del pols simultani més nombrós

Avui, els patis de les escoles de La Salle a Catalunya seran plens d'infants, joves i adults amb un mateix objectiu: participar en el Pols Solidari, sota el lema «Gua-nyem un pols per a la Justícia Global», que servirà per assolir un rècord Guinness. Per participar-hi els alumnes hauran de fer una donació d'un mínim d'un euro per a projectes educatius solidaris.

L'alumnat de tota l'escola es desplaçarà a les 11 del matí a l'espai on es consideri fer el Pols Solidari, en el qual participaran alumnes des d'infantil fins a cicles formatius. Després de fer-lo es donaran la mà en sentit de respecte i de reconeixement de l'esforç de l'altre. El rècord actual de pols solidari simultani se situa en 1.450 persones.