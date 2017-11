El servei de la dona de Manresa ha atès enguany 118 dones per violència masclista

El dissabte 25 de novembre se celebra arreu del món el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència Contra la Dona. Avui s'ha presentat el programa d'actes a càrrec de la regidora de la Dona, Cristina Cruz, una epresentant del Consell Municipal de la Dona, Montse Margarit i la tècnica municipal del SIAD Carme Batista. Les han acompanyat altres membres del Consell Municipal de la Dona.

El Servei d'Informació i Atenció a la Dona (SIAD) Montserrat Roig ha atès fins al 15 de novembre un total de 194 dones, 118 de les quals per violència masclista. Aquest grup de dones presenta 15 nacionalitats, però la majoria de les dones que s´atenen per violència són espanyoles (81 dones), seguida de les marroquines (15 dones). Per edats, la franja més nombrosa correspon a les dones d´entre 30 i 45 anys (67 dones), seguida de les dones de 46 a 55 anys (25) i de les dones de19 a 29 anys (20).

La regidora Cristina Cruz ha manifestat la seva satisfacció per la col·laboració entre el Servei d'Atenció i Informació a la Dona Montserrat Roig i el Consell Municipal de la Dona "amb l´objectiu de duur a terme varies accions de gran impacte visual i implicació col·lectiva, sent aquesta participació de la ciutadania la que aportarà una major perspectiva sensibilitzadora". "També és molt important, com s'ha fet els darrers anys, implicar els joves mitjançant un conjunt d´activitats adreçades als centres de secundaria", hi ha afegit.



Accions d'impacte visual i implicació col·lectiva

La tècnica del SIAD, Carme Batista, ha explicat els actes que es duran a terme en la campanya contra la violència masclista d'enguany. "A Manresa, la gran novetat aquest any serà la instal·lació, el divendres 24 de novembre a les 11 del matí a la plaça Major, d0una rèplica de l'obra 'Sabates vermelles' de l´artista mexicana Elina Chauvet, una obra itinerant i col·lectiva d´art públic dedicada a les dones que han patit violència masclista".

El muntatge estarà a la plaça fins a les 8 del vespre, tot i que es replicarà en altre espais públics de la ciutat en les properes campanyes del dia internacional contra la violència masclista. L'obra va tenir el seu origen a Ciudad Juárez el 2009 com a un crit contra les dones assassinades o desaparegudes. Des de llavors recorre el món amb l'objectiu de despertar consciències i solidaritat contra la violència masclista.

Per fer possible la instal·lació 'Sabates vermelles', que ja s'ha reproduït en nombroses ciutats d'arreu del món, s'ha necessitat aplegar moltes sabates per tal que es pugui crear un gran impacte visual. Les accions les han dut a terme persones voluntàries que han estat pintant sabates de color vermell en diversos tallers de la ciutat gràcies a la col·laboració de nombroses entitats i grups locals. "El vermell en la cultura mexicana significa alegria, per això l´autora, Elina Chauvet, vol que es pintin d´aquest color per enviar un missatge d'esperança i d'il·lusió", ha subratllat Margarit.

Durant els tallers també s'han escrit paraules de suport a les dones víctimes de la violència masclista. Aquestes paraules junt a les fotografies que es recullin en el moment seran entregades a l´ autora i passaran a formar part de la memòria de l'exposició itinerant.



Acció teatral i llegida del manifest

La regidora ha concretat que "la instal·lació de les sabates vermelles a la plaça Major interactuarà amb una acció artística. Prèviament s'haurà penjat el llaç blanc a la façana de l'Ajuntament. I per acabar l'activitat del matí es llegirà el manifest guanyador contra la violència masclista, que com cada any es decideix a partir d'un concurs de manifestos que es fan als centres educatius. L'acte institucional acabarà amb la lectura d'un poema de Sandra Pujol Solernou".



Encesa d'espelmes

Per la seva banda, Montse Margarit, ha posat l'èmfasi en l'acte que organitza pròpiament el Consell que és una encesa d'espelmes que es durà a terme el dissabte 25 de novembre a les 6 de la tarda a la Plana de l'Om. "L´Om quedarà il·luminat de color lila i amb les espelmes es dibuixarà el símbol de la dona en record de totes les dones assassinades, però també", ha ressaltat Margarit, "de les que són maltractades i no surten als mitjans de comunicació".

Per realitzar aquest acte simbòlic amb el propòsit que l'encesa sigui una acció amb molta força visual i estètica, ocupant tota la plaça (terra, aparadors, balcons, parets...) i on de nou, la implicació, aquest cop del comerç i el veïnatge, aportin un plus a la tasca sensibilitzadora. "L´objectiu és que tota la plaça segui un clam contra la violència masclista".



Implicació dels joves

Conscients de la importància de la prevenció com una de les eines més eficaces per lluitar contra la violència masclista, un any més la campanya dóna especial importància a la sensibilització entre els col·lectius més joves amb l'objectiu de fer-los partícips del certamen i implicar-los en l'organització i la realització de moltes de les activitats que es duran a terme.

Amb aquest objectiu serà de nou la veu dels joves la que, mitjançant el concurs de manifestos, representarà la ciutat de Manresa en el seu rebuig contra la violència envers les dones. Vora a 400 joves donaran suport contra la violència amb la seva presència a la plaça.

També altres entitats i institucions de la ciutat s'han sumat a la lluita contra la violència masclista organitzant diferents actes, com l'Oficina Jove, Cineclub, l'AV Cots-Guix-Pujada Roja, el Casal de Joves La Kampana, el Consell Municipal de Solidaritat, la Comissió de violència sobre la Dona del Col·legi d'Advocats, el grup de dones de FotoArt, Gam i Lílium



Actes del SIAD i el Consell Municipal de la Dona

Concurs de manifestos contra la violència adreçat a l´alumnat de secundària (durant el mes de novembre)

Organitza: SIAD Montserrat Roig

Col·laboren: Centres d´educació secundària de Manresa i Consell Municipal de la Dona

Divendres 24 de novembre

Penjada del llaç blanc a la façana de l´Ajuntament

Espectacle "3,2,1, zero. Contra la violència masclista", a càrrec de Puça Espectacles. Adreçat a l´alumnat de secundària.

Lloc: Auditori de la Plana de l'Om (Sessions a les 9.30 h i a les 12.30 h)

Organitza: SIAD Montserrat Roig i Associació Lilium

Acció artística "Sabates vermelles"

Rèplica de l'obra d´art pública i col·lectiva de l'artista mexicana Elina Chauvet

Lloc: Plaça Major d'11 a 20 h

Organitza: SIAD Montserrat Roig

Col·labora: Entitats i grups de la ciutat

Acte institucional contra la violència de gènere

Lectura del manifest guanyador, actuació musical i acció artística al voltant de l'exposició "Sabates vermelles".

Lloc: Plaça Major de Manresa a les 12 h

Organitza: SIAD Montserrat Roig - Ajuntament de Manresa

Col·labora: Centres d'educació secundària , Taller de cançons de tots els temps del Programa de gent gran de l'Ajuntament de Manresa i Consell Municipal de la Dona

Dissabte 25 de novembre

Encesa d'espelmes

Lloc: Plana de l'Om de 18 a 20 h

Organitza: Consell Municipal de la Dona

Col·labora: Ajuntament de Manresa

Dimarts 28 de Novembre

Taller d'autodefensa per a dones, a càrrec del col·lectiu Autodefensa és Actitud.

Lloc: Casal de les Escodines de 10 a 13 h

Organitza: SIAD

Dijous dia 30 de novembre

Manresa amb ulls de Dona: Recorregut per analitzar els espais quotidians, a càrrec del col·lectiu Punt6

Servei d'atenció a infants prèvia petició abans del 24 al 28 de novembre

Lloc: Centre Cultural el Casino de 17 a 19.30 h

Organitza: SIAD i Diputació de Barcelona

Del 13 al 30 de novembre

Exposició "Paraules contra la violència"

Lloc: Biblioteca del Campus Universitari de Manresa (BCUM)

Organitza: BCUM i SIAD Montserrat Roig

De l'1 al 15 de desembre

Exposició fotogràfica "Trencant el silenci", a càrrec del grup de dones de Foto Art i el Gam Lílium.

Exposició "Joves contra la violència", a càrrec del IES Pius Font i Quer i IES FEDAC

Lloc: Vestíbul de la Biblioteca del Casino

Organitza: Grup de Dones de Foto Art , Lílium i, IES Pius Font i Quer, IES FEDAC SIAD Montserrat Roig



Dades sobre violència 2017

Segons la Macroenquesta de Violència contra la Dona del 2015 realitzada pel Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el 12,5% de les dones majors de 16 anys han patit violència física, o sexual, de les seves parelles. Si s´extrapolés aquest percentatge al total de la població, serien 2,5 milions de dones.

L'enquesta, però, detecta que tan sols el 28,6% d'aquestes dones demana ajut a la policia o als jutjats. Entre els motius principals per no denunciar destaquen: no donar massa importància a la violència (44,6%), la por a les represàlies (26,56%) i la vergonya o el no voler que ningú ho sàpiga (21,08%).

De les dades preocupants que es desprenen de l'estudi, destaquen que de les dones que sí que han denunciat, el 27,5% van continuar la relació amb el seu agressor i que el 20,9% es va fer enrere i va retirar la denúncia.

Els fills apareixen també com a víctimes, ja que el 63,6% de les dones afirmen que eren presents durant l'agressió i el 92,5% dels casos eren menors de 18 anys, el 64,20% dels quals també va rebre directament la violència.

Amb relació a les víctimes mortals, a tot l'estat espanyol han estat 44 les dones assassinades aquest 2017. Tot i així, aquestes dones només són les que ja s´ha confirmat que la seva mort va ser per part de la seva parella o exparella.

Però cal destacar qui hi ha 54 víctimes mortals més: 4 dones en què encara s´està investigant el cas, 5 dones assassinades per persones no vinculades al seu cercle íntim, 7 nenes assassinades, 11 dones assassinades per familiars, 1 dona assassinada per prostitució, 4 per crim organitzat i/o narcotràfic, 2 dones assassinades per robatori, 1 per violència comunitària, 2 noies mortes per violència juvenil, 9 assassinats de dones en què no hi ha prou dades, 3 casos dubtosos i 4 nens i 1 home adult morts per violència masclista.

En total, 93 dones assassinades o desaparegudes per violència masclista i altres violències. (Font: feminicidio.net).

Des de l´any 2003 a l´actual, a Espanya hi ha hagut més de 900 dones assassinades. A Catalunya, durant el 2017, fins al 16 d´octubre han mort 8 dones per violència masclista en l´àmbit de la parella, una de les quals és una menor morta en el mateix incident que la seva mare.

Segons el Departament d´Interior de la Generalitat, el nombre de denúncies interposades als Mossos d´Esquadra per violència masclista en l´àmbit de la parella durant els sis primers mesos del 2017 a Catalunya, ha estat de 6.497, de les quals 445 són dela Catalunya Central.

La Línia d'Atenció a les Dones 900 900 120 de l'Institut Català de les Dones ha rebut fins a l'octubre 8.265 trucades per violència masclista, 251 de les quals procedeixen de les comarques centrals. Un 99,7% manifestaven violència psíquica, el 36,7% violència física, el 9,5% violència econòmica i el 2,8% violència sexual. En molts casos coincideix més d´una violència.