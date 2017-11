Vals de compra per identificar imatges antigues de Manresa

Els comissaris de la commemoració del 125è aniversari de les Bases de Manresa, Jordi Rodó i Francesc Comas, han fet el lliurament dels vals de compra per un valor de 100 euros als guanyadors del sorteig del concurs "Les Bases a l'aparador" que es va fer el passat 3 de novembre.

Àngels Clemente Prat, Gemma Garcia Bové i Xavier Nicolich Salvat han rebut de mans dels comissaris quatre vals de 25 euros cadascun per fer compres en els 68 comerços que han exposat les 34 fotografies històriques que s'havien d'identificar per poder participar en el concurs i aspirar a aconseguir el premi.

El lliurament s'ha fet al Saló de Sessions de l'ajuntament, davant de la placa commemorativa de les Bases.

Les imatges històriques del concurs "Les Bases a l'aparador", que s'ha desenvolupat al llarg del mes d'octubre, mostraven com era la Manresa que van trobar els delegats de la primera reunió de l'Assemblea de la Unió Catalanista, que es van aplegar a la ciutat els dies 25, 26 i 27 de març del 1892 per aprovar les "Bases per a una Constitució regionalista", conegudes com les Bases de Manresa.