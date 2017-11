Alumnes de La Salle fan un pols solidari que vol entrar al rècord Guinness

El pols solidari ha servit per recollir diners per a escoles de Madagascar

720 alumnes de l'escola La Salle de Manresa, des dels de P3 fins als de batxillerat, van fer ahir tots a la mateixa hora un pols solidari a favor de la justícia social i contra les desigualtats que es vol registrar als rècords Guinness.

A les 11 del matí, com als 23 centres de La Salle a Catalunya, van fer el gest que no va tenir un caràcter competitiu, sinó que va servir per commemorar els 25 anys de l'ONG de l'orde, Proide, i recaptar diners que es destinaran a beques perquè nens i nenes de Madagascar puguin estudiar.

A l'hora prevista, alumnes de primer i segon de batxillerat van dur a terme la iniciativa en una de les sales de l'escola. Abans, la coordinadora de Proide al centre, Montserrat Toscano, va llegir un manifest en el qual va recordar que l'entitat treballa contra les desigualtats i per donar oportunitats a tothom. «El pols és un gest contra la pobresa, la injustícia i les desigualtats al món», va dir. «És una acció per fer una Manresa millor i un món millor».

Tot seguit es va iniciar el pols en el qual van participar tant alumnes com professors. A la mateixa hora l'acció es va repetir a totes les classes del centre manresà, des de P3 –en aquest cas van fer una rotllana– fins a batxillerat.

La idea va sorgir dels coordinadors de Proide de les escoles de La Salle per celebrar els 25 anys de l'entitat. «Volíem que hi pogués participar tothom, des dels més petits fins als més grans. El pols ha estat un gest altruista per la justícia social», va remarcar.

La regidora de Cooperació i Acció Social de l'Ajuntament, Àngels Santolària, va ser testimoni de la iniciativa. «Estic contenta que hi hagi persones solidàries». Va afirmar que a Manresa també hi ha nens i nenes que tenen necessitats, i que accions com les de La Salle aporten valors.