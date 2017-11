L'Ajuntament farà preguntes i informarà a peu de contenidor

A Manresa hi ha el 60% dels ciutadans que no reciclen l'orgànica (restes de menjar i poda). Això es tradueix en què més del 25% de la brossa que no es recicla, la que va al contenidor gris, sigui orgànica. Per canviar aquestes xifres, l'Ajuntament ha anunciat una campa-nya que inclourà que agents ambientals vagin a peu de contenidor a informar els ciutadans sobre la importància de reciclar. També els faran preguntes sobre els seus hàbits de reciclatge. Ho va explicar, ahir, el regidor de Qualitat Urbana, Mobilitat i Serveis, Jordi Ser-racanta.

«En el moment que els veïns i veïnes de Manresa estiguin a punt de fer l'aportació a les àrees de la la nostra ciutat, es tracta de veure si estan fent bé aquesta aportació. No per fiscalitzar, ni per generar cap tipus de multa ni d'expedient. El que anem és a explicar, si no ho estan fent correctament, les conseqüències que té això», va concretar Serrancata. Es vol arribar a tot Manresa, però, d'entrada, «anirem a aquells punts on les dades ens diuen que els índexs encara són més baixos que en el conjunt de la nostra ciutat».

En principi, la intenció és activar-ho d'aquí a dues o tres setmanes. Cada cop que es faci una acció, la portaran a terme dues persones contractades en el marc de la campanya per dur a terme la tasca d'educadors ambientals. Treballaran en l'horari de tarda-vespre, quan l'ordenança marca que, preferentment, s'ha de llençar les deixalles als contenidors. No se sap amb exactitud quantes persones formaran l'equip, però la previsió és que sigui reduït.



Material amb concurs inclòs

En la presentació, que es va fer al mercat de Puigmercadal, van acompanyar Serracanta la tècnica Montserrat Perramon; Dani Sala, director d'E2S, empresa que ha creat la campanya publicitària amb el lema «Ho podem dir de mil maneres» i el missatge «Separa l'orgànica», i Imma Franch, la seva dissenyadora. La campanya inclou tot un seguit de material (cartells, anuncis, fulls de mà...) que es repartirà en punts com ara els establiments comercials d'alimentació, que són més de 300 a Manresa. A manresaneta.cat es pot trobar informació, inclosa la d'un concurs a Instagram.

El perjudici que té en el medi ambient no reciclar bé; allargar la vida del dipòsit controlat de l'abocador si es fan bé les aportacions que hi arriben; ser eficients i generar recursos a través de l'orgànica, com l'adob, i evitar que augmenti la penalització pel cànon de rebuig que portem als abocadors, són alguns dels arguments que va aportar Serracanta per intentar convèncer la ciutadania que cal fer bé el reciclatge.