Monbus deixa més de cent persones esperant l'autocar a Barcelona

Les queixes cap a la companyia Monbus, que ofereix el servei de la línia Manresa-Barcelona, no s'aturen. Ahir, una usuària que esperava el bus de 3/4 de 3 a la parada de Maria Cristina de Barcelona, va denunciar que s'havien hagut d'esperar prop de dues hores per pujar a un autocar. No estava sola. Amb ella hi havia més d'un centenar de persones més.



Els fets van passar a 3/4 de 3 de la tarda. L'autocar d'aquesta hora va passar de llarg de la parada de Maria Cristina perquè anava ple. El següent, a 1/4 de 4 de la tarda, es va aturar, però només hi van poder pujar quatre persones, que van haver d'anar dretes. Després d'aquest, no van passar ni el de les 3.30 ni el de les 4. Fins que en va arribar un a 2/4 de 5 de la tarda, que ja anava ple, seguit d'un altre de buit on van poder pujar els usuaris. La demora de prop de dues hores va generar discussions verbals dels viatgers amb els conductors dels autocars. Curiosament, apuntava la usuària, en l'estona d'espera, van passar diversos autocars cap a Igualada buits.