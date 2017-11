Set anys regidor i membre del Secretariat Nacional de la formació anticapitalista

Adam Majó ha militant durant els darrers 27 anys a la CUP. Ha format part del Secretariat Nacional de la formació. Prové del Moviment de Defensa de la Terra (MDT), nucli que forma un altre dels sectors de la CUP, Poble Lliure. Va entrar de regidor a l'Ajuntament de Manresa a principi del 2008, en substitució de Roger Torras. A les municipals següents, les del 2011, va ser cap de llista per la formació anticapitalista. El 2015 no va repetir. Un any més tard va fitxar per l'Ajuntament de Manresa i va assumir el càrrec de comissionat del Centre Històric amb l'objectiu de revitalitzar el nucli antic. La CUP de Manresa es va distanciar d'aquest nomenament.