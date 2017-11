Alguns establiments no compleixen

? No tots els restaurants que apareixen en la promoció de les Jornades Gastronòmiques del Camí Ignasià oferien ahir un menú especial. Entre els vuit restaurants amb els quals es va posar en contacte aquest diari (d'una llista de 28), n'hi havia un parell que no tenien al menú cap plat especial, tot i que van assegurar que els propers dies en tindrien algun, com a participants de les jornades gastronòmiques. La iniciativa serveix per promocionar la cuina bagenca i la commemoració del 2022.