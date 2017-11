L'Ajuntament inicia demà els treballs de millora de la plaça del Pare Oriol

Demà començaran els treballs de millora de la plaça del Pare Oriol, una obra que s'emmarca dins el pla de xoc de l'espai urbà i respon a la petició llargament reivindicada per l'Associació de Veïns de la Sagrada Família. L'actuació té un cost de 73.988,88 euros i consisteix en la substitució del paviment, del mobiliari urbà i la pavimentació de la totalitat de la cruïlla. La durada prevista dels treballs és d'unes set setmanes i es donarà continuïtat a les diverses actuacions realitzades i programades amb inici imminent amb l'objectiu de millorar algunes de les calçades i voreres més malmeses i d'acord als resultats i recomanacions de l'Auditoria de l'Espai Urbà impulsada des de la regidora de Qualitat Urbana i Serveis de l'Ajuntament de Manresa.

Ara, la plaça presenta un mal estat de la pavimentació, sobretot a conseqüència de la incidència dels arbres que hi ha, i també per l'obsolescència del mobiliari urbà. El projecte contempla mantenir la configuració geomètrica de la plaça que correspon a un cercle de 9,40 metres de radi. Tot i això, es proposa fixar un nou recorregut de vianants seguint el traçat del carrer Viladordis, la qual cosa suposa que, en la part més propera a aquest carrer, la rasant de la plaça se situarà a la mateixa cota que la calçada. D'aquesta manera es garantirà la continuïtat del recorregut de vianants del carrer Viladordis. Per dur a terme l'obra, s'enderrocarà le paviment de la plaça i els seu elements. Amb motiu d'aquests treballs es tallarà al trànsit al carrer Sant Magí, entre Roger de Flor i Viladordis.