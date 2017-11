Quatre-cents nens se solidaritzen a Manresa amb els menors que fugen de les guerres

La Festa dels Drets dels Infants de Manresa tenia com a objectiu conscienciar els nens manresans del drama que els ha tocat viure a molts sirians de la mateixa edat que han abandonat el seu país per culpa de la guerra. Més de 400 nens, segons l'Ajuntament, van participar ahir a la tarda en les activitats programades per entitats i centres oberts municipals, al Pati del Casino, per mostrar als més menuts les situacions injustes en els que estan immersos els nens de molts països.

L'Ali és una nena imaginària de Síria, ideada per alumnes del primer curs d'educació infantil de la FUB, per explicar amb titelles la història de molts infants d'aquest país de l'Orient Mitjà que han patit la guerra. El personatge inventat va perdre els pares, amb els quals al final es va retrobar; no podia anar a l'escola i va veure escenes molt horribles. Les estudiants de la FUB no van escriure el final perquè els nens inventessin els desenllaç de la història, i van acabar construint vaixells de paper perquè l'Ali pogués deixar enrere el conflicte.

Aquesta va ser una de nombroses activitats que van tenir lloc ahir a la tarda, que tot i tractar una temàtica delicada per als infants, es va viure en un ambient festiu. També hi havia jocs de rol amb la finalitat de fer reflexionar els nens sobre la situació dels refugiats, i l'animador infantil Carles Justícia va dedicar algunes cançons, que va cantar sobre l'escenari instal·lat al pati del Casino, als nens refugiats. «És una cançó que heu d'escoltar perquè parla del mar, que no té fronteres», deia als menuts que ballaven les seves melodies. Precisament divendres, alumnes de quart de primària de diferents escoles de Manresa van fer un mural, que és just al davant del Casino, que representa el mar i hi ha diferents missatges que van escriure els infants, com «La pau no es pot deixar per a demà».

En el marc de la festa, Adil Kadri, que té 11 anys i és alumne del centre obert de la Font, va llegir un manifest en què s'incideix en la situació de desprotecció en què estan molts menors. «Hi ha molts nens i nenes d'arreu del món que volien estar amb la seva família i amics. Aquests nens i nenes han hagut de fugir per culpa de les guerres que pateixen a les seves terres i creiem que mereixen ser acollits, sentir-se estimats i protegits per països que viuen en pau. I a tots ells, ens agradaria ajudar-los, ja que les seves vides estan en perill», destacava el manifest.

De fet, als centres educatius de Manresa que han programat activitats al llarg de la Setmana dels Drets dels Infants han tractat la temàtica dels refugiats. «Vam jugar aquesta setmana a un Memory amb fotos de nens en diferents situacions per arribar a la conclusió que tots tenim dret a l'educació, a tenir una família i a menjar cada dia. I vam veure que n'hi ha molts que no tenen cobertes aquestes necessitats bàsiques», explicava Yorodjan Sissoko, que té 9 any i va al centre obert Sergi Aguilera.

Aquest any, a la Festa dels Drets dels Infants de Manresa ha tingut la participació del sector Bages-Berguedà de l'associació Esplai Catalans (Esplac), que la celebra cada any en un municipi diferent i ahir ho va fer a Manresa organitzant activitats per a nens a partir de 12 anys. La festa va tenir públics diferents, a primera hora de la tarda hi havia nens dels esplais i al vespre van anar-hi sobretot famílies. Un correfoc infantil va marcar el final de les activitats.

«Davant la situació que viuen molts refugiats, crèiem que aquesta temàtica era molt necessària per conscienciar els nostres infants dels greus problemes que tenen molts nens que han hagut de marxar d'un país en guerra», explicava la regidora de Cohesió Social, Mercè Rosich. La festa es va tenir lloc per segona vegada al pati del Casino. «És un emplaçament on s'ha de venir expressament, però aquí les entitats tenen molt espai», va dir Rosich.