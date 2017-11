Una xerrada analitzarà per què la violència de gènere no s'atura

Margarit, Cruz i Batista van presentar els actes del Dia Internacional per l´Eliminació de la Violčncia Contra la Dona al SIAD Montserrat Roig g. c.

Des de principi d'any, el servei d'atenció a la dona de Manresa ha atès 118 dones per violència masclista. En són una més que l'any passat. El 2015 en van ser 104; el 2014, 110; el 2013, 114 i el 2012, 116. És una xacra que no s'atura. Per analitzar-ne el perquè, el Col·legi d'Advocats de Manresa ha organitzat la xerrada «Què falla perquè hi hagi tanta violència masclista?». Serà el 19 de desembre al Casino (17.30 h), en els actes pel Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència Contra la Dona.

El calendari d'activitats, més d'una vintena, el van presentar, divendres, la regidora de la Dona, Cristina Cruz; la tècnica del Servei d'Informació i Atenció a la Dona (SIAD) Montserrat Roig, Carme Batista, i Montserrat Margarit, del Consell Municipal de la Dona, que enguany ha creat una comissió específica per treballar la seva participació en aquest dia.

En l'acte del dia 19 hi intervindran Cristina Serrano, jutgessa de violència sobre la dona de Manresa; Raimon Menac, fiscal en cap; l'advocada del SIAD Ester Jódar, i els Mossos d'Esquadra. El moderarà Assumpta Lleonart, presidenta de la Comissió de Violència sobre la Dona i d'Igualat del Col·legi d'Advocats de Manresa.

Com ja va avançar Regió7 el passat 10 de novembre, una de les activitats més destacades serà la instal·lació «Sabates vermelles» coincidint amb l'acte institucional a la plaça Major del 24 de novembre, en què hi ha assegurada la participació de 400 joves dels instituts de Manresa i en el qual es farà una estesa de centenars de sabates pintades de color vermell en més d'una vintena de tallers organitzats aquests dies a Manresa. Un altre acte serà l'encesa d'espelmes de farà l'endemà, de 6 a 8 de la tarda, a la Plana de l'Om. A banda del símbol de la dona fet amb espelmetes, se'n repartiran amb llums led a les entrades i balcons.