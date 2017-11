Commemoració del Dia dels Drets dels Infants a Manresa

Alumnat de P5 de les escoles Vedruna i La Font de Manresa han protagonitzat l'acte de presentació del manifest commemoratiu del Dia dels Drets dels Infant.



Manel Justícia ha conduït la lectura del manifest en la què han intervingut conselleres infantils i s'ha cantat una cançó.



La presidència de l'acte estava encapçalada per l'alcalde Valentí Junyent, i també hi eren presents la regidora de Cohesió Social, Ensenyament i Universitats, Mercè Rosich, i el regidor d'Urbanisme, Marc Aloy.



Al final del acte, els infants, mestres, pares i mares, tècnics de l'Ajuntament i els regidors del govern i dels grups de DM, C'S i PSC presents a l'acte han cantat una popular cançó de Nadal amb lletra adaptada. I, com que la cançó tenia coreografia, que han seguit tots, s'ha pogut veure infants i adults -els regidors de l'oposició eren a la darrera fila- agafats de les mans.



Les nenes i els nens de cinc anys han deixat clar, amb les seves paraules i els seus dibuixos, que malgrat la curta edat, tenen clar quins són els seus drets, i que és important que la societat els respecti. Vestits amb jerseis blancs, un centenar d'alumnes de P5 de les escoles La Font i Vedruna, han estat els protagonistes de l'acte institucional del Dia Inte rnacional dels Drets dels Infants. L'acte s'inscriu en la 7a Setmana dels Drets dels Infants, que se celebra aquests dies, a l'entorn del 20 de novembre.

Reivindicacions

L'alcalde, Valentí Junyent, juntament amb el primer tinent d'alcalde, Marc Aloy, i la regidora d'Ensenyament, Mercè Rosich, han presidit l'acte, al qual també han assistit altres regidors i membres del Consell d'Infants. En la part central, i sota la conducció de l'actor Manel Justícia, els alumnes de P5 han anat sortint en grups reduïts davant dels seus companys i, mentre uns explicaven des del micròfon quins són els seus drets i els seus deures, d'altres estampaven en una caseta de cartró els dibuixos que recreaven també aquesta reivindicació.

Enguany, el contingut s'ha centrat en el lema que "Tots els infants tenen dret a refugi i a viure en un món de pau", de manera que una bona part del contingut ha estat vinculat a aquest a temàtica. En l'acte, doncs, s'han recordat infants que han hagut de marxar de casa seva, en zones amb conflicte, i han hagut d'anar a viure en altres indrets, com ara Manresa. També s'ha reivindicat el dret a jugar, el dret a la salut, el dret a la igualtat, el dret a l'educació, el dret a la participació, el dret a la pau i el benestar, etc.

L'acte també ha inclòs la interpretació conjunta, amb coreografia inclosa, de la cançó "El món seria més feliç". Seguidament, les conselleres infantils Arlette Eustaquio i Ariadna Vergés han recordat que la seva tasca és "pensar actuacions i propostes per millorar la qualitat de vida i garantir els drets de tots els nens i nenes de Manresa" i han agraït la feina dels infants de les escoles La Font i Vedruna".

Al seu torn, l'alcalde, Valentí Junyent, ha remarcat que l'acte d'avui és "acte simbòlic però necessari i que als adults ens serveix, cada any, per tenir presents i no oblidar els vostres drets". Segons ell, la temàtica d'aquest any ens serveix per deixar clar que, deixant de banda el lloc on hagin nascut, tots els infants mereixen viure en pau i en unes condicions dignes, en ciutats acollidores com Manresa. "Malauradament, en alguns llocs del món hi ha conflictes i els nens són els que més ho pateixen. Tant de bo entre tots, grans i petits, treballem per millorar aquestes situacions i que no hi hagin nens i nenes que hagin de patir pels conflictes creats pels adults".

L'alcalde ha recordat que fa pocs dies, dijous passat, el Consell d'Infants ja va passar pel Ple Municipal, per "demanar-nos que tinguem en compte els nens i nenes quan prenguem les decisions a l'Ajuntament"

Valentí Junyent ha tancat l'acte afirmant que "tant de bo féssim més sovint aquesta petita aturada per escoltar-vos i deixar-nos encomanar pel vostre esperit. En aquest saló de sessions, on sovint els polítics ens discutim per decidir què és el millor de la ciutat, també hi ha lloc per actes com el d'avui, que ens ajuden a prendre consciència que és positiu mirar-nos les coses amb els vostres ulls".

Posteriorment, l'activitat ha continuat a la plaça Major, amb animació a càrrec de Manel Justícia.