Una matinal mediambiental familiar inclou netejar el turó del Puigberenguer

Dins la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, dissabte vinent, dia 25 de novembre, de les 10 del matí a la 1 del migdia, s'ha organitzat una matinal mediambiental gratuïta que, entre d'altres activitats, inclourà la neteja del turó del Puigberenguer per part dels participants. Forma part delPla de Dinamització Comunitària de la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa i comptarà amb la participació de l'Escola Puigberenguer i del FC Pirinaica.

La matinal començarà a les 10 del matí amb una visita guiada pel turó a càrrec del Geoparc, que explicarà als assistents, amb tota mena de detalls, l'interès geològic, ambiental i paissatgístic de la zona. El recorregut s'aprofitarà per col·laborar en la recollida dels residus que hi hagi, per donar un sentit cívic i cooperatiu a la passejada.

A 1/4 de 12 del migdia es farà la lectura d'un manifest en el qual es reivindicarà el respecte i el civisme per l'entorn amb la promoció del comportament responsable a l'hora de generar i eliminar residus. I, a 2/4 de 12 del migdia, esmorzar per a tots els participants, seguit del taller intergeneracional d'estels de vida per a tots els nens i nenes que ho vulguin, que es faran volar a la 1 del migdia amb el lema "Diguem sí a la vida i no als residus!"