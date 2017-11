S'inicien 10 actuacions a Manresa per millorar els espais per a vianants

L´Ajuntament de Manresa ha engegat avui al carrer Font del Gat la darrera fase del pla de xoc de l´espai urbà previst per al 2017 amb un paquet d'actuacions destinat a deu punts de la ciutat amb l´objectiu de millorar espais de voreres o destinats bàsicament als vianants. L´àmbit d´actuació afectarà a una superfície total de 2.171,11 m amb la finalitat d´optimitzar la seva funcionalitat i resoldre el seu actual estat de degradació. El pressupost d´execució és de 187.269,11 euros i té una durada prevista d´unes set setmanes.

Amb aquestes treballs es dóna continuïtat a les diverses actuacions realitzades i programades d´acord amb els resultats i recomanacions de l´Auditoria de l´Espai Urbà impulsada des de l´Ajuntament de Manresa. Cal recordar que, en total, en aquests treballs més prioritaris previstos dins aquest 2017 s'ha invertit un milió d´euros de pressupost.



Els 10 punts on s´hi actuarà a partir d´avui són: Abat Oliba (169,50 m?2;); Font del Gat (662,10 m?2;); Font dels Capellans (381,98 m?2;); Martí Pol (24,16 m?2;); Mas d'en Roca (23,38 m?2;); Passeig Pere III (9,60 m?2;); Puigterrà (326,46 m?2;); Sant Jordi (325,94 m?2;); Santa Clara (195,09 m?2;); i Viladordis (52,90 m?2;).

Quatre de les actuacions se centren en la millora dels paviments malmesos a conseqüència dels arbres, tres corresponen a actuacions de guals de vianants i les tres restants se centren en la millora de la pavimentació de determinants espais, ja sigui per la seva inexistència o perquè la pavimentació existent ha esdevingut obsoleta. Ateses les característiques de les intervencions, les que suposen la renovació de la pavimentació es preveuen mantenint el tipus de paviment existent.

En el cas del passeig Sant Jordi dela Balconada, malgrat que es substituirà l´arbrat existent, als nous arbres s´hi col·locarà una barrera d´arrels per tal d´evitar que tornin a malmetre el paviment.

En la resta d´arbrat, que la proposta preveu mantenir, es realitzarà el sanejament de les arrels que han motivat la reparació del paviment de l´entorn de l´escocell i també es preveurà la col·locació d´una barrera d´arrels.

Amb motiu d´aquests treballs es prohibiran els estacionaments dels àmbits d´actuació i s´habilitaran itineraris per a vianants.

Característiques de cada àmbit

1. Abat Oliba

L´actuació ha d´assegurar el correcte desguàs de l´aigua de pluja cap a la xarxa de sanejament existent. Es preveu, doncs, corregir el pendent actual del tram de vorera afectat, de manera que se suprimeixin els punts fondos actuals.

2. Font del Gat

L´actuació ha d´assegurar la uniformitat del paviment dels trams on s´actua, molt afectats per les arrels dels arbres, sobretot pel que fa al carril bici, atès que, el fet que aquest carril sigui d´aglomerat asfàltic sense una base suficientment rígida ha suposat un comportament inadequat en la seva convivència amb l´arbrat d´alineació que el delimita. La proposta planteja l´enderroc del paviment malmès i el desenvolupament d´una base de formigó de 15cm de gruix en la totalitat del paviment renovat, ja sigui de panot o d´aglomerat asfàltic. També es preveu el sanejament de les arrels dels arbres situats en els àmbits d´actuació així com la col·locació d´una barrera antiarrels en tots aquests elements.

3. Font dels Capellans

Es preveu la substitució del paviment de formigó de l´interior dels dos octogonals que es troba en pitjors condicions (octogonals 12 i 13). La intervenció es preveu amb el mateix tipus de paviment tot i que incrementant el seu gruix fins als 20cms de manera que s´asseguri un millor comportament d´aquest element en relació a l´arbrat existent. També es preveu el sanejament de les arrels dels arbres existents afectats per l´actuació així com la col·locació d´una barrera antiarrels en aquests i en els nous elements d´arbrat previstos, ja que la intervenció també preveu la nova plantació de l´arbrat desaparegut, amb un arbre a l´octogonal 13 i un altre a l´octogonal 14.

4. Martí Pol

L´actuació preveu la reparació dels paviments del carrer malmesos per l´acció de l´arbrat i també per accions incíviques. Amb la finalitat d´evitar aquestes darreres, es preveu també la col·locació d´un conjunt de pilones amb la finalitat d´evitar l´aparcament sobre les voreres, que en l´actualitat es porta a terme en determinats trams d´aquest carrer.

5. Mas d´en Roca

L´actuació preveu la reparació de la vora del paviment de llambordes del carrer, en el tram que es desenvolupa en una cota superior a la dels terrenys adjacents.

6. Passeig Pere III

L´actuació preveu la substitució del gual de vianants existent en el lateral del Passeig més proper al tram nord del carrer Guimerà, amb la finalitat d´assegurar la seva adequació al Codi d´accessibilitat, tant pel que fa a les seves característiques pròpies com per la seva relació amb les irregularitats de la calçada existent.

7. Puigterrà

Es preveu la millora del paviment del tram final del recorregut d´accés al parc des de la carretera de Vic. La pavimentació es preveu amb formigó amb un gruix de 20cm i es desenvolupa sense assolir les vores del recorregut que es preveuen amb tot-ú. La proposta planteja la incorporació d´uns junts metàl·lics i d´unes planxes d´acer que, en forma de fulles, donen una pauta geomètrica al recorregut d´accés a aquest espai públic. Finalment, l´actuació preveu la supressió de determinats elements obsolets, pals metàl·lics i de formigó.

8. Sant Jordi

L´actuació preveu la reparació dels paviments del passeig Sant Jordi malmesos per l´acció de l´arbrat en el tram que transcorre entre el camp de futbol i l´escola i també la substitució del paviment en condicions inadequades situat en el tram del passeig comprès entre el camp de futbol i el bloc 31. En l´actuació directament relacionada amb les afectacions de l´arbrat, la proposta planteja la substitució de l´arbrat existent així com la col·locació d´una barrera antiarrels en tots aquests nous elements.

9. Santa Clara

La proposta planteja la millora dels recorreguts de vianants del carrer Nou de Santa Clara en els dos punts d´enllaç amb el carrer Vell de Santa Clara. En aquest sentit, es preveu el desenvolupament de dos passos de vianants elevats, mantenint la continuïtat de la vorera en aquests dos punts, com a primer pas cap a la incorporació del carrer Vell de Santa Clara com a espai de prioritat invertida i, per tant, de plataforma única.

10. Viladordis

Es proposa la construcció de quatre guals de vianants adaptats al carrer Viladordis, en el tram comprès entre Gaudí i Sant Cristòfol. Ateses les dimensions de la vorera, la proposta planteja deprimir la totalitat de la vorera, la qual cosa suposa la necessitat de desplaçar sensiblement un dels passos de vianants, per tal de no incidir en les condicions d´accés de les finques privades situades al seu entorn.



Avui també s´han iniciat els treballs a la plaça del Pare Oriol



L´Ajuntament de Manresa inicia avui els treballs de millora de la plaça del Pare Oriol, una obra que s´emmarca també dins el pla de xoc de l´espai urbà i respon a la petició llargament reivindicada per l´Associació de Veïns dela Sagrada Família.

L´actuació té un cost de 73.988,88 euros i consisteix en la substitució del paviment, del mobiliari urbà i la pavimentació de la totalitat de la cruïlla. La durada prevista dels treballs és d´unes 7 setmanes.

Amb motiu d´aquests treballs es tallarà al trànsit de vehicles el carrer Sant Magí, entre els carrers Roger de Flor i Viladordis; es mantindrà l´accés i sortida de guals i veïns per carrer Roger de Flor; es prohibirà l´estacionament de l´àmbit d´afectació de les obres i s´habilitaran itineraris protegits i senyalitzats per a vianants.