Aigües de Manresa canvia la tarifa a 114 abonats que la tenien malament

114 abonats de l'empresa municipal Aigües de Manresa hauran notat en les últimes factures un canvi de la seva tarifa de l'aigua. Són contractes que, fins ara, formaven part de la categoria d'ús domèstic que han canviat a la d'ús industrial o municipal. Això ha representat, en la majoria de casos, un increment de la quota de servei. Dit d'una altra manera, fins ara estaven pagant menys del que tocava pel seu tipus de contracte. D'aquests 114 abonats, en 58 ha suposat, alhora, fer un contracte nou pel canvi del titular.

El motiu d'aquesta modificació de la tarifa, informa Ricard Tomàs, director d'Operacions adjunt a gerència de l'empresa municipal, l'explica l'entrada en vigor de la nova Llei de l'IVA, que afecta totes les activitats comercials i les «obliga a fer constar el seu CIF o NIF a les factures». Això, comenta Tomàs, ha suposat un «daltabaix» per a ells «perquè hem hagut de demanar-ho a tothom de qui no teníem aquesta informació». El resultat ha estat que s'ha procedit a l'actualització del contracte a partir del NIF o CIF de 1.493 abonats de tots els municipis on treballa l'empresa municipal que estaven malament, 855 dels quals de la capital del Bages. D'aquests darrers, 114 corresponen a usos no domèstics. És a dir, que quan s'ha actualitzat el contracte s'ha vist que aquell abonat estava pagant un servei que no era el que estava rebent. Per exemple, que pagava una tarifa de domicili –per a la qual és imprescindible presentar la cèdul·la d'habitabilitat– quan, en realitat, tenia un servei per a usos comercials, industrials o municipals. En algun cas, el canvi representa passar a pagar el doble.